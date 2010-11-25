-KADINLARDAN EVREN HAKKINDA SUÇ DUYURUSU İSTANBUL (A.A) - 25.11.2010 - Eşitlik ve Demokrasi Partisi (EDP) üyesi bir grup kadın, başta Kenan Evren olmak üzere 12 Eylül 1980 askeri müdahalesinin tüm sorumluları hakkında savcılığa suç duyurusunda bulundu. Beşiktaş'taki İstanbul Adliyesi'ne gelen grup, suç duyurusu dilekçesini İstanbul Cumhuriyet Başsavcıvekilliğine sundu. Şüpheliler kısmına ''Kenan Evren'den başlayarak dönemin tüm sorumluları'' ifadesi yazılan dilekçede, dönemin sorumlularının ''darbe yapma'', ''anayasayı değiştirme'', ''hükümeti yıkma'', ''sistemli bir şekilde planlayarak ve tasarlayarak adam öldürme'', ''kasten yaralama'', ''işkence yapma'', ''eziyet etme'', ''hürriyetten yoksun bırakma'' ve ''cinsel saldırıda bulunma'' gibi suçlardan yargılanması istendi. Dilekçede ''müdahale döneminin acısını yaşayan erkeklerle birlikte kadınların da gözaltında işkence gördüğü, cinsel şiddet, taciz ve tecavüze uğradığı, öğrenim haklarının ellerinden alındığı, binlerce kadının ev geçindirme yükünü tek başlarına üstlenmek zorunda kaldığı, çocuklarını cezaevlerinde doğurarak büyüttükleri, binlerce çocuğun anne ve babasız büyümek zorunda bırakıldığı'' belirtildi. Adliyenin önünde grup adına basın açıklaması yapan EDP İstanbul Kadın Meclisi üyesi Ayla Şeşan, EDP İstanbul Kadın Meclisi'nin 25 Kasım Kadınlara Yönelik Şiddetle Mücadele Günü'nde 12 Eylül 1980 askeri müdahalesiyle ilgili suç duyurusunda bulunduğunu söyledi. Şeşan, ''Biz kadınlar 12 Eylül askeri darbesiyle gözaltına alındık, sorgulandık, bin bir türlü işkence altında gözaltı ve tutukevlerinde tacize, tecavüze uğradık. Eşit, adil, özgür bir ülke kurma düşüncemizden dolayı yıllarca yargılandık. Çocukluğumuzu, gençliğimizi yaşayamadık. Affetmiyoruz. Çünkü acıların zaman aşımı olmaz'' dedi. Grup, açıklamanın ardından dağıldı.