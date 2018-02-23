Kadınlardan çocuk istismarına karşı 'sessiz kitap okuma' eylemi

Hakan TÜRKTAN/ESKİŞEHİR, (DHA) - ESKİŞEHİR\'de CHP\'li kadınlar, çocuk istismarlarına karşı \'sessiz kitap okuma\' eylemi yaptı.

CHP\'li kadınlar, Hamamyolu Caddesi\'ndeki Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü karşısında toplandı. Kadınlar, yanlarında getirdikleri kitapları \'Kadına şiddet suçtur. Çocuk istismarı suçtur. Cezasında iyi hal indirimi kabul edilemez\' yazılı kağıtlarla kapladı. CHP\'li kadınlar, daha sonra eylemlerini başlatarak, kitapları sessizce okudu. CHP Eskişehir İl Kadın Kolları Başkanı Aysun Doğramacı, kadınlar adına yaptığı açıklamada, şunları söyledi:

\"Çocukların, güvenilir bir ortamda büyümelerini sağlamak hükümetin en öncelikli sorumluluğuyken, her gün yeni bir çocuk istismarı haberi ile uyanıyoruz. Çocuk istismarı ile mücadele konusunda iktidarın samimiyetini ölçmenin iki kriteri vardır. Cezaları artırmak ve istismara zemin yaratan, sebep olan kurumları ortadan kaldırmaktır. İnsanlığın partisi, dili, dini, ırkı yoktur. İstismar, insanlık suçudur ve çocuklarımız geleceğimizken onları korumak hepimizin göreviyken susmak buna sessiz kalmak suça ortak olmaktır. Biz suç ortağı olmayacağız. Takipçi olacağız, denetçi olacağız, önleyen olacağız.\"



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