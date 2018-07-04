Kadınlardan 'Bir Bebek Hikayesi' sergisi 

Eyüp KELEBEK/ESKİŞEHİR, (DHA)- ESKİŞEHİR\'de Büyükşehir Belediyesi bünyesinde düzenlenen bebek yapım kursuna katılan 35 kadın, 6 ay süreli kursta yaptıkları 1150 bebekle sergi açtı. Kurs eğitmeni Arzu Özer, 4 yılda 500\'ü aşkın kadına bez bebek eğitimi verdiklerini belirterek kumaş, elyaf ve yün keçelerle bebekler yaptıklarını söyledi.

Bir bebek hikayesi sergisi, Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Kent Müzeleri Kompleksi\'nde açıldı. Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen, açılışını yaptığı sergide yaptığı konuşmada \"bu sergide bulunan eserler hanımlarımızın kendilerine yol gösterilince, bez parçalarından ne denli orijinal ve espri dolu turistik eşyalar üretebilme yeteneğine sahip olduğunu gösteriyor. Her Ev Bir Atölye Projesi\'nde el yapımı karakteristik bebek üretimi, çok sayıda ev hanımı için bir okul oldu\" dedi.

MASAL VE ÇİZGİ FİLM KAREKTERİ BEBEKLER

Asıl mesleği inşaat mühendisi olan kurs eğitmeni Arzu Özer de, 4 yıldır Art Doll (bebek sanatı) alanında birbirinden değişik bebekler yaptıklarını söyledi. Özer şu bilgileri verdi:

\"4 yıl önce başladık eğitimlerimize. 4 yılda 500\'ü aşkın kadına eğitim verdik. Bu sergiyi 35 kadının yaptığı 1150 tane bebekle açtık. Bunlar 6 ay sürede yapıldı. Daha çok kumaş, elyaf, yün keçeler kullanıldı, tamamen sağlıklı ve doğal. Çocuklarlar çok güvenli bir şekilde oynayabilirler. 15 santimden başlan 50 santimetreye yükselen, aralarında masal kahramanları, çizgi film karakterleri bebekler de var.\"

AİLE EKONOMİSİNE KATKIDA BULUNUYORLAR

Sergide yaptığı bebekleri bulunan ve kendisi de 2 yıldır eğitmen olan Arzu Saliha Demiral da \"3 yıldır Arzu Özer ile birlikte çalışıyorum. 2 yıldan buyana halk merkezlerinde eğitmenlik yapıyorum. Evde kullanmadığımız kumaşları değerlendiriyoruz, elyaftan yüzleri yapıyoruz. Evdeki bütün atıkları değerlendiriyoruz. Kursiyerler, yaptıkları ürünleri satarak aile ekonomilerine katkıda bulunuyor\" diye konuştu.

Kursiyerlerden Sezin İşcan da \"3 yıldır kursiyerim. Bez bebekler yapıyoruz. Bunları internet üzerinden de satmaya çalışıyoruz. Bu bebekler Türkiye\'de bir marka oldu, inşallah dünyaya açılacağız\" dedi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen, açılışını yaptığı sergiyi gezdi. Bir bebek hikayesi sergisi, 30 Temmuz\'a kadar izleyicilere açık tutulacak.



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