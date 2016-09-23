Kadınlardan başbakana tepki: Mırıldanamazsın!

Başbakan Binali Yıldırım, şort giydiği gerekçesiyle hemşire Ayşegül Terzi’yi tekmeleyen Abdullah Çakıroğlu için, “Hoşuna gitmeyebilir, mırıldanırsın” ifadelerini kullanmasına kadın dernekleri ve avukatlar sert tepki gösterdi. İstanbul Barosu Kadın Hakları Merkezi Başkanı Hale Akgün ise, “Mırıldanır ne demek laf atabilirsiniz ama tekme atamazsınız anlamına mı geliyor? Bunun da bir cezası var” dedi.

Cumhuriyet'ten Zehra Özdilek'in haberine göre, Mor Çatı’nın gönüllü avukatı Perihan Meşeli, “Bu bir erkek egemen zihniyetin ürünüdür. Ne yazık ki bu devletin en üst kademesindeki yetkililer tarafından tekrar üretiliyor. Aslında o gün o tekmeyi atan kişi tam da sistemden güç alarak bunu yaptı. Başbakan’ın bu şekilde açıklama yapması da bunu bir tür desteklediği anlamına geliyor” dedi.

İstanbul Sözleşmesi

Meşeli, Başbakan’ın yaptığı açıklamanın bütün kadınlara cephe alındığının bir göstergesi olduğunu belirtti. Başbakan’ın böyle bir açıklama yaparak İstanbul Sözleşmesi’ni ihlal ettiğini de vurgulayan Meşeli, “Bu sözleşmede şöyle bir hüküm var: Devlet yetkilileri, toplumsal cinsiyet eşitsizliğini körüklemeyecek şekilde beyanlarına dikkat etmeli. Bu da sözleşmenin ihlali anlamına geliyor” dedi.

"Düzeltecektir"

İstanbul Barosu Kadın Hakları Merkezi Başkanı Hale Akgün ise, “Mırıldanır ne demek laf atabilirsiniz ama tekme atamazsınız anlamına mı geliyor? Bunun da bir cezası var. Doğru bir açıklama olmamış. Eminim açıklamasını düzeltecektir” dedi.

"Cesaret alıyorlar"

Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu Başkanı Canan Güllü de yaşam tarzına müdahaleye, sokaklarda tacize, tecavüze yeltenme gücünü bu zihniyetlerin ve liderlerin cümlelerinden alındığını belirterek Başbakan’ın, Aile Bakanlığı’nın olaylar olduktan 3 gün sonra değil anında tepki vermeleri gerektiğini söyledi. Ne olursa olsun bir yurttaşın açık kapalı fark etmeden hiç bir insanın yaşam tarzına müdahalesinin söz konusu olamayacağına dikkat çekti. Güllü, “Mırıldanmak’ ne demek. Benim yaşam tarzım ile ilgili mırıldanma hakkı mı var bir vatandaşın” dedi.