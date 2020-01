Kadınlardan 8 Mart çağrısı: Sesimizi duymayanlara Hayır!

8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar günü yaklaşırken dünya genelinde kadınların “Bir kişi daha eksilmeyeceğiz” diyerek başlattıkları grev ve eylemlere Türkiye’den kadınlar da destek verdi.

İstanbul’un birçok ilçesinde ve Ankara, İzmir, Bursa,Çanakkale, Mersin, Eskişehir, Manisa başta olmak üzere birçok ilde gerçekleşen eylemlerde kadınlar “Tek başına olmaz, hayır. Kadınlar birlikte güçlü” dedi.

İstanbul’da 9 ilçede gerçekleşen eylemlerin ilki Bakırköy’de gerçekleştirildi. İstanbul’da diğer eylemler ise Avcılar, Sarıyer, Şişli, Beşiktaş, Kadıköy, Maltepe, Kartal, Sarıgazi ve Çekmeköy’de gerçekleştirildi. Eylemlerde kadınlar, “8 Mart’a doğru bizler erkek şiddetine, cinayetlere, tacize, tecavüze, cinsel istismara ve istismarı meşrulaştırmaya çalışanlara karşı kadın derneklerimiz, merkezlerimiz kapatılsa da birlikte güçlüyüz. KHK’lere, ihraçlara, emeğimizin daha da güvencesiz hale gelmesine karşı birlikte mücadele ediyoruz” dedi.

“Sesimizi duymazdan gelenlere hayır”

Evrensel’de yer alan habere göre, kadınlar, sadece İstanbul’da değil pek çok ilde de gösteri düzenledi. Eylemlerde yapılan açıklamalarda “Her gün öldürüldüğümüz, her gün her türlü şiddete maruz bırakıldığımız, duymazdan ve görmezden gelindiğimiz, rızaya zorlandığımız, bombalar, tehditler ve baskılar altında yaşamaya mecbur edildiğimiz, her alanda irademizin ve seçimlerimizin yok sayıldığı, işimizin elimizden alındığı, hayatlarımızın çalındığı bu ülkede bizler de birbirimize söz veriyoruz: Bir kişi daha eksilmeyeceğiz! Tek başımıza olmadığımızı, kadın dayanışmasıyla güçlü olduğumuzu unutmayacağız” denildi.

Kadınlar, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü’nde kadınları birlikte sokağa çıkmaya çağırdı:

“İç savaş tehdidiyle değil birbirimizi dinleyerek, nefret ederek değil yüzleşerek gelecek kurmak istiyoruz. Huzurun başkalarını veya bizleri yok sayarak mümkün olmadığını biliyoruz. Savaştan daha çok savaşla korunacağımıza, güvenliğin hayatlarımızı bir adamın insafına bırakmayı gerektirdiğine inanmayı reddediyoruz.”

‘Tek adama değil birbirimize inanıyoruz’

Kadınların gündeminde yaklaşan referandum da vardı. Kadınlar, “Neyi yapıp, neyi yapamayacağımızı bizim adımıza söyleyenlere, nasıl yaşayacağımıza, ne düşüneceğimize karar verme kudretini kendinde görenlere değil kendimize, birbirimize inanıyoruz. Bu yüzden referandumun da yaklaştığı bu günlerde kadınlara sesleniyoruz; bizlere hiç sorulmadan getirilen bu anayasa değişikliği hangi sorunumuza çare olacak? Tam tersine ellerimizle kazandığımız haklarımız, hayatlarımız tek bir adama teslim edilecek. Biz kadınlar, en çok da hayatlarımıza, birbirimize sahip çıkmak için hayır diyoruz. Eşitliğin olmadığı hayata da, yasalara da, ailelere de, anayasaya da, sokaklara da, meclise de, çalışma koşullarına da ‘hayır’larımızla buradayız” dedi.