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Kadınlardan 24 Haziran çıkışı: Kadınların bir adayı olmalı

Manisa Kadın Meclisi üyeleri, iki kadının muhtar seçilmesi için çalışma yürütüyor

20 Nisan 2018 23:11

Manisa Kadın Meclisi üyesi kadınlar, muhtarlık seçimleri için 2 kadın adayla yürüttükleri seçim çalışmasını, erken seçim kararının ardından cumhurbaşkanlığı seçimlerine yöneltti. Meclis üyeleri Semiha Hasgör, Candan Aydın ve Zekine Kurt, cumhurbaşkanlığı seçimlerinde kadınların bir adayı olması gerektiğine işaret etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Beştepe'de MHP Genel Başkanı Bahçeli ile yaptığı görüşmenin ardından erken seçim tarihi olarak açıkladığı 24 Haziran, muhalefet cephesinde adaylık tartışmalarını hızlandırdı.

Alınan bu erken seçim kararı kadınlarda, "kadınların bir cumhurbaşkanı adayı olmalı" çıkışıyla karşılık buldu. Manisa Kadın Mecisi üyesi kadınlar, cumhurbaşkanlığı seçimlerinde "kadınların bir adayı" olması gerektiğini ifade etti.

Önümüzdeki muhtarlık seçimleri için 2 kadın muhtar adayının çalışmasını yürüten Manisa Kadın Meclisi üyeleri, Yunusemre İlçesi Hafsa Sultan Mahallesi için Zuhal Güneş'i, Yunusemre İlçesi Laleli Mahallesi için Yadigar Şahin'i muhtar seçtirmeye hazırlanıyor. 24 Haziran olarak açıklanan erken seçimler Manisa'daki Kadın Meclisi üyelerini cumhurbaşkanlığı seçimleri için de harekete geçirdi.

Meclis üyeleri Semiha Hasgör, Candan Aydın ve Zekine Kurt Manisa'da 2 kadın muhtar adayı için çalışma yürüttüklerini belirterek, "Neden kadınların cumhurbaşkanı adayı da olmasın?" dediler.

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