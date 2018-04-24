Kadınlar'dan 1 Mayıs'a davet: Birlikte yürüyeceğiz

Kadın Meclisleri, Maltepe'de yapılacak 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü için yapılacak yürüyüşe davet etti. Kadın Meclisleri'nden yapılan açıklamada, "1 Mayıs’ta Maltepe’de Kadın Kortejinde tüm kadınlarla birlikte yürüyeceğiz" ifadesi kullanıldı.

"Sen de yalnız değilsin, kadın meclisleri var" denilen açıklamada, "1 Mayıs’ta kadın kortejinde buluşuyoruz" diyerek kadınları yürüyüşe davet etti.

Türkiye Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu, 1 Mayıs İşçi Bayramı'nda İstanbul'daki kutlamaların Maltepe miting alanında yapılacağını açıkladı.

DİSK, KESK, TMMOB ve TTB Genel Başkanları ve yönetim kurulu üyelerinin katılımıyla DİSK Genel Merkezi'nde yapılan ortak yapılan basın açıklamasında 1 Mayıs İşçi Bayramı'nda İstanbul'daki kutlamaların Maltepe miting alanında yapılacağı açıklanmıştı