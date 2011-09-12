-Kadınlarda şampiyon Stosur ANKARA (A.A) - 12.09.2011 - ABD Açık Tenis Turnuvası kadınlar finalinde Avustralyalı Sam Stosur, Amerikalı Serena Williams'ı 2-0 yendi ve kariyerinin ilk Grand Slam şampiyonluğunu elde etti. Turnuvaya 9 numaralı seribaşı olarak katılan Stosur, 1 saat 13 dakika süren maçta rakibini 6-2 ve 6-3'lük setlerle mağlup etti. -38 yıl sonra gelen zafer- Sam Stosor, ABD Açık'ta 38 yıl aradan sonra kadınlar finalini kazanan ilk Avustralyalı oldu. Stosur, kuşağının en iyi kadın tenisçisi olarak gösterilen ve finale açık ara favori olarak çıkan Williams önünde varını yoğunu ortaya koydu ve vatandaşı Margaret Court'un 1973 elde ettiği şampiyonluktan bu yana duyulan açlığa son verdi. Avustralyalı tenisçi, kortta verdiği demeçte hayatının en güzel günlerinden birini yaşadığını, tenise başladığından bu yana bu günün hayalini kurduğunu söyledi. Konuşmasında, 11 Eylül terör saldırılarının 10. yıldönümünde vatandaşlarına şampiyonluk keyfini yaşatamayan Serena Williams'ı öven Stosur, Amerikalı tenisçinin mükemmel bir oyuncu, büyük bir şampiyon olduğunu, teniste birçok mucizeye imza attığını kaydetti. Serena da açıklamasında, ''Stosur çok iyi oynadı. Çok iyi bir oyuncu. Elimden geleni yaptım, ancak doğrudan sayı getiren vuruşlarına ara vermek bilmedi. Yapabileceğim birşey yoktu'' diye konuştu. Kariyerinde 13 Grand Slam şampiyonluğu bulunan Serena Williams, 2010'da Wimbledon'ı kazanmasının hemen ardından sağlık sorunları nedeniyle tenise bir yıl kadar ara vermek zorunda kalmıştı.