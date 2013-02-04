Kadınlara pantolon artık serbest!

Paris’te 1800 yılında alınan bir karar gereği resmî olarak 213 yıldır var olan pantolon yasağı hükümet tarafından kaldırıldı. Kadınlar artık pantolon giymek için 'resmen' izinli.

Yıllardır Paris'i ziyaret eden ya da orada yaşayan kadınlar farkında olmadan bir suç işliyordu. Zira 1800 yılında kabul edilen bir yasaya göre, Fransa'nın başkenti Paris'te kadınların polisten izin almadan pantolon giymesi yasaktı.

Deutsche Welle Türkçe'de yer alan habere göre, Fransız hükümeti, artık günümüzde faal olarak uygulanmasa da resmî olarak yürürlükte bulunan yasayı kaldırdı.

Fransız Kadın Hakları Bakanı Najat Vallaud-Belkacem, yaptığı açıklamada, yasağın Anayasa ve Avrupa İnsan Hakları Konvansiyonu ile garanti altına alınan kadın-erkek eşitliğine aykırı olduğunu kaydetti. Vallaud-Belkacem, "Bu düzenleme, kadınların erkeklerin tarzında giyinerek belirli bazı ofis ve mesleklere erişimini engellemeyi amaçlıyordu" dedi.

Söz konusu pantolon yasağı 1892 ve 1909 yıllarında at ya da bisiklet kullanan kadınlar için yumuşatılmıştı.