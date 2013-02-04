T24 LogoT24 Logo
Dünya

Kadınlara pantolon artık serbest!

Paris'te kadınların pantolon giymesini yasaklayan 1800 tarihli yasa yürürlükten kaldırıldı

04 Şubat 2013 21:03

Paris’te 1800 yılında alınan bir karar gereği resmî olarak 213 yıldır var olan pantolon yasağı hükümet tarafından kaldırıldı. Kadınlar artık pantolon giymek için 'resmen' izinli.

Yıllardır Paris'i ziyaret eden ya da orada yaşayan kadınlar farkında olmadan bir suç işliyordu. Zira 1800 yılında kabul edilen bir yasaya göre, Fransa'nın başkenti Paris'te kadınların polisten izin almadan pantolon giymesi yasaktı.

Deutsche Welle Türkçe'de yer alan habere göre, Fransız hükümeti, artık günümüzde faal olarak uygulanmasa da resmî olarak yürürlükte bulunan yasayı kaldırdı.

Fransız Kadın Hakları Bakanı Najat Vallaud-Belkacem, yaptığı açıklamada, yasağın Anayasa ve Avrupa İnsan Hakları Konvansiyonu ile garanti altına alınan kadın-erkek eşitliğine aykırı olduğunu kaydetti. Vallaud-Belkacem, "Bu düzenleme, kadınların erkeklerin tarzında giyinerek belirli bazı ofis ve mesleklere erişimini engellemeyi amaçlıyordu" dedi.

Söz konusu pantolon yasağı 1892 ve 1909 yıllarında at ya da bisiklet kullanan kadınlar için yumuşatılmıştı.

 

ETİKETLER

parispantolonyasaizinkadınlarserbest

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Fatih'te kimliği belirlenemeyen bir kişi, kaldırımda donarak hayatını kaybetti ...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

ABD İran’ın önemli komutanını öldürdü, dünya alarmda...

2019 yıllık enflasyon oranı açıklandı: 11,84...

Fatih Altaylı Libya Tezkeresi’ni yazdı: Bu kez ortalıkta daha sonra...

Libya Ulusal Ordusu'ndan sivillere Türk askerine karşı 'seferberlik' çağrısı...

Cübbeli Ahmet’ten ‘Kasım Süleymani’ yorumu: Gebermiş bir zındık...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24