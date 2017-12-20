'Kadınlara özgürlük' sloganıyla motosikletle 3 kıtada 90 bin kilometre

Nermin UÇTU/MANİSA,(DHA)- \'KADINLARA özgürlük yakışır\' sloganıyla 3 yıl önce motosiklet turuna başlayan öğretim görevlisi Asil Özbay (32), bir kadının neler başarabileceğini göstermek istediğini belirterek, 3 kıtada 90 bin kilometre yol yaptı.

Manisa Celal Bayar Üniversitesi\'nde Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu mezunu olan ve motosikletiyle 3 kıtayı gezen Asil Özbay, Manisa\'da üniversite öğrencileriyle bir araya geldi. İstanbul Gedik Üniversitesi Öğretim Görevlisi Özbay, 3 yılda Avrupa, Asya ve Afrika\'da yaklaşık 16 ülke gezdi. Özellikle kadınlara özgürlük ve cesaret aşılamak isteyen Özbay, kendi hikayesini öğrencilere anlattı.

CEZAEVİNDEKİ KADINLAR HAYATINI DEĞİŞTİRDİ

3 yıl önce motosikletiyle yollara düşen Özbay, hayatının dönüm noktasının cezaevindeki kadınlar olduğunu söyledi. Özbay, \"Hikayenin ilk başladığı yer cezaevi. 4 yıl önce yüksek lisansımı yaparken bir yerde çalışmak istedim. Kadın mahkumların kaldığı Aliağa Şakran Kadın Cezaevi\'nde haftada 4 gün satranç dersi verdim. Ama asıl dersi onlar bana verdi. Özgürlüğün ne demek olduğunu orada öğrendim. 300\'e yakın kadın mahkum vardı. Onlara ‘yarın özgür olsaydın ne yapmak isterdin?\' diye sordum. ‘Halıya basmak\' dediler. Orada halı yoktu. Aslında en büyük ceza bir yerde kapalı kalmak değil, rutinlik. İkinci olarak da ‘Yolda olmak, uzak mesafelere bakabilmek\' dediler. Aslında çok basit bir istekti. Cezaevindekiler bana hiçbir şeyi ertelememeyi öğretti. En güzel yolculuklar kendini keşfetmekle başlar. Başkalarına ilham olmak, bir kadının da bir şeyler yapabildiğini göstermek istiyordum. Kendi sınırlarımı da görebilmek, dünyayı başkalarının gözünden görebilmek için yollardayım\" dedi.

İstanbul\'daki Kız Kulesi\'nden turuna başlayan Özbay, bütün masallarda kadınların Kız Kulesi\'ne hapsedildiğini belirterek şöyle konuştu:

\"Kadınlar hep özel bir alanla sınırlandırılıyor. Bende kendi efsanemi oluşturmak istedim. Her turumda Kız Kulesi\'nden çıkan bir kadını anlatıyorum. Çünkü oradaki kızın özgürleşmesini istiyorum. Balkanlar ve Avrupa\'yı motosikletle gezdim. Bir kadın bunu başarabilir.\"

\'KADINA ŞİDDET EVRENSEL BİR SORUN\'

İki teker üzerinde 3 yılda 90 bin kilometre yol yapan Asil Özbay, son turunu da Moğolistan\'a yaptı. 38 gün süren 13 bin kilometrelik Moğolistan turunda aslında cezaevindeki kadınların hayalini gerçekleştirdiğini ifade eden Özbay, \"Özgürlük benim için çok önemli, hiçbir zaman başkalarının ne dediğini önemsemedim. Gittiğim yerlerde başka hayatlar, başka insanlar tanıdım. Hayata başkalarının gözünden baktım. Moğolistan hayal ettiğim yerdi. Uçsuz bucaksızlığı görmek istiyordum. Cezaevindeki kadınların arzuladığı şeyi gerçekleştirmek istiyordum\" diye konuştu.

Kadınlar için rol model olmak istediğini dile getiren Özbay, 3 kıtadaki turlarından sonra kadınların kendisine ulaştığını ve çok güzel tepkiler aldığını anlattı. Kadınlara bakış açısı ve şiddetin evrensel bir sorun olduğunu ifade eden Özbay, yanında biber gazı taşıdığını belirterek, \"Gidilen ülkelerin Türkiye\'den çok bir farkı yok. Kadına şiddet problemi evrensel bir sorun\" dedi.

Cezaevindeki kadınlarla hala görüşen ve onlara gittiği ülkelerden fotoğraflar yollayan Özbay, cezaevindeki kadınlar için ‘Dikiz aynamda dünya\' isimli kitabını yazmaya başladığını belirtti. Asil Özbay, 2018 yılında rotasını Güney Amerika\'ya çevireceğini sözlerine ekledi.



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