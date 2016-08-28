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Dünya

Kadınlara özel camide ilk 'cuma' kılındı

Danimarka'da açılan kadınlara özel cami, dini kurumlardaki ataerkil yapılara meydan okumayı amaçlıyor

28 Ağustos 2016 02:29

İskandinavya’nın kadınlara özel ilk camisi Danimarka’nın başkenti Kopenhag’da resmen açıldı. Açılışa 60 kadın katılırken, ezanı kadın imamlar Sherin Khankan ve Saliha Marie Fettah okudu. Cuma namazını da kıldıran iki kadın imamdan Sherin Khankan; Pakistan, İran, Avrupa, Türkiye ve Arap ülkelerinden çok olumlu tepkiler aldıklarını söyledi.

Gazete Duvar'ın haberine göre ‘Danimarkalı kadın imam‘ Khankan, kadın camisi girişimini ‘feminist bir proje’ olarak nitelendirmiş ve kadınların eşitlik haklarını savunmayı amaçladıklarını söylemişti. Khankan, açılıştan sonra Guardian’la yaptığı söyleşide de imam olma kararını ve kadın camisinin arka planını anlattı. Khankan, kendilerine yöneltilen eleştirilerin dini açıdan geçerli olmadığını söyleyerek, “Teolojik temellerimiz sağlam” dedi. Kadın camisinin ‘dini kurumlardaki ataerkil yapılara meydan okumayı’ amaçladığını anlatan Khankan şunları söyledi:

 

“Türkiye’den olumlu tepkiler aldık”

 

“Ataerkil yapıları değiştirmek mümkün ama bu uzun bir yolculuk ve muhalefetle de karşılaştık. Fakat karşı çıkanlara odaklanmamayı ve bizi destekleyen insanlar hakkında konuşmayı tercih ettik. Pakistan, İran, Avrupa, Türkiye ve Arap ülkelerinden çok olumlu tepkiler aldık.”

Haberin devamı için Gazete Duvar'ı tıklayınız 

 

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