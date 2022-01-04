Kadınlara hakaret ve küfür eden iki Suriyeli sınır dışı edilecek

Sosyal medyadaki görüntülü görüşme sırasında Türkiye'deki kadınlara küfürler eden 2 Suriyelinin, 'Kamu düzenini bozup, infial yaratmak suçlamasıyla' sınır dışı edilmesine karar verildi.

Video konferans yaparken kayıt altına alınan ve kadınlarına yönelik küfürler eden Suriyeli 2 kişi, gözaltına alındı. M.E.A. ve K.S.A. için Türkiye'ye giriş yasağı konulurken, sınır dışı edilmek üzere Aydın İl Göç İdaresi'ne teslim edildiler.

'Kamu düzenini bozup, infial yaratmak suçlamasıyla' Türkiye'ye giriş yasağı da getirilen 2 kişinin yarın sınır dışı edilecekleri bildirildi.

Görüntülerde konuştukları kişiye kadınlara yönelik hakaret ve küfür içerikli söylemlerde bulunan Suriyeli 2 kişi, ayrıca tecavüz edeceklerini de söylüyor. Görüştüğü kişinin Türkiye'de yaşadıklarını buna rağmen Türk kadınına hakaret ettiklerini hatırlatmasına rağmen, Suriyeli kişiler küfürlü konuşmasını sürdürüyor.

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