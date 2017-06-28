Kadınlara göre, en iyi orgazm türü hangisi?

Seks araştırmaları yapan Dr. Nicole Prause’e tarafından 88 kadın üzerinde yapılan bir araştırma orgazmı klitoral orgazm ve vajinal orgazm olarak ayırmanın anlamsız olduğunu ortaya koydu.

Men’s Health’de yer alan habere göre, araştırmada yer alan kadınlara, kendilerini orgazma ulaştıran uyaranın türünün ne olduğu (vajina, klitoris ya da diğerleri) ve orgazmlarının şiddetleri soruldu. Genel olarak bakıldığında, orgazmın kaynağı ile orgazmın şiddeti arasında bir ilişkinin olmadığı sonucuna varıldı.

Araştırma bulgularına göre, daha önce yapılan araştırmalarda bir kadına kendisini orgazma ulaştıranın ne olduğunu sorduğunda, genellikle kadınlar vajinal ya da klitoral uyarılma arasında bir tercih yapmaya zorlanıyor. Gerçekte ise kadınların çoğu orgazma ulaşmak için çoklu uyarılmaya ihtiyaç duyuyorlar.

Dr. Nicole Prause’e tarafından yapılan çalışmada ise, kadınlara orgazm kaynağı sorusunda “her ikisi de” seçeneğinin işaretlenebilmesi imkanı sunulmuş ve kadınların yüzde 64’ü bu seçeneği işaretlemiş. Yani, her 3 kadından 2’si klitoral ve vajinal uyarılmanın birleşimi sayesinde orgazm olabiliyor.