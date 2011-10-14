-Kadınlara gasp ve hırsızlık uyarıları İZMİR (A.A) - 14.10.2011 - Emniyet Genel Müdürlüğünün (EGM) internet sitesinde, kadınların gasp ve hırsızlıktan korunmaları için yapmaları gerekenler anlatıldı. EGM'nin ''egm.gov.tr'' adlı internet sitesinde, genel olarak kadınların yükte hafif, pahada ağır ve bilhassa altından yapılmış olan ziynet eşyası kullanmayı sevdikleri, bundan dolayı yankesicilik, dolandırıcılık, kapkaç gibi olaylara ve ziynet eşyasının alınması esnasında meydana gelen boğuşmalarda yaralanmalara maruz kalabildikleri belirtildi. Özellikle semt pazarlarına ve alışveriş merkezlerine yalnız giden kadınların kötü niyetli kişiler tarafından takip edilebileceği hatırlatılarak, kadınların üzerlerinde gösterişli ziynet eşyası bulundurmamaları, gidip gelirken ıssız yerleri tercih etmemeleri, apartmanlarına girerken arkalarını dönüp takip edilip edilmediklerini kontrol etmeleri istendi. Ayrıca, semt pazarlarında alışveriş yaparken poşetlerin fazlalığından dolayı yardımcı olmaya çalışan kişilere kısa süreli de olsa çantalarını emanet etmemeleri gerektiği vurgulandı. -Eve gelen yabancı kişilere dikkat edilmeli- Kadınların gündüz saatlerinde evde yalnız oldukları sırada elektrik, su, telefon, doğalgaz gibi donanım ve şebekeleri kontrol için geldiklerini söyleyen tamirci, tesisatçı, belediye görevlisi gibi davranan kişilere dikkat etmeleri, resmi görevli olduklarını belirten kişilerden mutlaka kimlik göstermelerini istemeleri gerektiği kaydedildi. Kapılarına gelen satıcı, dilenci, bohçacı, falcı gibi kişilere karşı duyarlı olmaları istenen kadınların, kapıyı tanımadıkları kişilere kesinlikle açmamaları, dış kapıda mutlaka zincir bulundurmaları, kapı dürbününden bakıp geleni kontrol etmeleri istendi. Dışarı çıkan kadınların evde bırakmak zorunda oldukları değerli eşyayı alışılagelmiş yerlerin dışında, en son düşünülen veya hiç düşünülmeyen yerlerde saklamaları gerektiği bildirildi. Ziynet eşyasını evde bırakma imkanı olmayan kadınların, dikkat çekmemek için takılarını örtecek giysiler giymelerinin mağduriyete uğramalarını önleyeceği hatırlatıldı. Toplu taşıma araçlarında seyahat ederken, kadınlardan, çantalarının kapaklarını vücutlarına doğru çevirmeleri istenerek, özellikle kucağında çocuk taşıyan kadınların, çantasını veya eşyasını tutmayı teklif eden kişilere karşı dikkatli olmaları gerektiği belirtildi. Kalabalık alışveriş merkezlerinde veya marketlerde alışveriş yapan kadınların cüzdanlarını çantalarından çok sık olarak çıkarmamaları, tezgah üstüne veya başka yerlere koymamaya dikkat etmelerinin önem taşıdığı bildirildi.