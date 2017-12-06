Kadınlar yüzde 50 cinsiyet kotası istiyor

Timur TARLIĞ/İZMİR, (DHA) - KADIN Adayları Destekleme Derneği (Ka-Der) İzmir Şubesi ve İzmir Kadın Kuruluşları Birliği, kadına seçme ve seçilme hakkının verilmesinin 83. yılı nedeniyle panel düzenledi. Panelde konuşan İzmir Kadın Kuruluşları Birliği Başkanı Tülin Eraslan, önümüzdeki seçimlerde, kadın adaylarla ilgili kotada yüzde 50 oranının zorlanması gerektiğini söyledi.

Ka-Der İzmir şubesi ve İzmir Kadın Kuruluşları Birliği\'nin organizasyonuyla, İzmir Ticaret Odası\'nda \'Nasıl Seçildim-Siyasette Kadınlar\' başlıklı panel düzenlendi. 5 Aralık 1934 tarihinde kadının seçme ve seçilme hakkının Türkiye Büyük Millet Meclisi\'nde kabul edilişinin 83. yıldönümü nedeniyle düzenlenen panelin moderatörlüğünü Prof. Dr. Gülgün Erdoğan Tosun yaptı. Panele geçmiş dönem milletvekilleri Güler Arslan, Türkan Miçooğulları, Urla Belediye Başkanı Sibel Uyar, Bayraklı Belediyesi Meclis Üyesi Hatice Tatlı, Bornova Belediyesi Meclis Üyesi Sultan Tuzlacı, Karabağlar Kent Konseyi Başkanı Nazik Işık ile Karabağlar Refet Bele Mahallesi Muhtarı Hatice Akar konuşmacı olarak katıldı.

\'ATATÜRK TÜRK KADINININ GÜCÜNÜ CEPHEDE GÖRDÜ\'

Panelin açılış konuşmasını yapan İzmir Kadın Kuruluşları Birliği Başkanı Tülin Eraslan, kadın hareketi ile ilgili farklı bir bakış açısı sunmak istediklerini belirterek, \"83 yıl önce hak talebinin akıl sınırlarını zorlayacak şartlarda Atatürk Türk kadınına seçme seçilme hakkını tanıdı. Çünkü Türk kadınının cephede gücünü gördü. Son zamanlarda kadına şiddet arttıkça, kazanılmış haklar geri gittikçe, kadınlar yeniden sorgulamaya başladı. Kadının eğitimi, istihdamı ve siyasette temsili için önümüzde seçimler bulunmaktadır. Kadın adayların kotası için yüzde 25 mi yüzde 33 mü diye düşünülüyor. Yüzde 50\'yi zorlamalıyız. Biz kadınlar, seçimlerde, sahada erkekler için çalışıyoruz. Ama aday belirlenirken, en alt sıralar ayrılıyor. Kadınları sokakta bilinçlendirelim. Siyasi parti genel başkanları ile görüşelim\" dedi.

\'KADINLAR SİYASETTE DAHA FAZLA YER ALMALI\'

Kadınların siyasete bakışı, siyasetten beklentileri, toplumsal cinsiyet bakışı ile kadınların siyasette yer almalarının öneminin konuşulduğu panelde Ka-Der İzmir Şubesi yönetiminin hazırladığı basın bildirisi okundu. Bildiride kadınların her türlü şiddetten uzak, yerel ve genel meclislerde karar mekanizmalarında olmaları, siyasette kadın sayısının artması için tek ses olunması gerektiği belirtildi.

KOTA YÜZDE 50 OLMALI

Bu konularda farkındalık yaratmak için siyaset okulları, toplantılar, çalıştaylar, kampanyalar düzenleyerek lobicilik faaliyetiyle siyasete kadın katılımını artırmak için çalışıldığı belirtildi. Kadının siyasette engelli olduğu ileri sürülen bildiride, \"Gerçek demokraside yaşamak isteyen her birey, özellikle de siyasetçi ve ülke yöneticileri eşit temsili sağlayacak anayasal düzenlemeleri ve seçim yasalarında değişiklikleri Mart 2019 seçimlerine kadar yüzde 50\'lik cinsiyet kotası uygulamasını yapmalıdır. Biz kadınlar, siyasal haklarımızı kazanışımızın 83. yılında siyasetçilerden, yetkililerden içi boş kutlamalar, hamasi nutuklar, bol vaatler istemiyoruz. Artık somut uygulamalar bekliyoruz. Türk kadınını kurban olarak değil, bir bilim insanı, bir lider olarak etki ve yetkide karar konumlarında olduğu günleri görmek istiyoruz\" denildi.



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