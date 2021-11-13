Kadınlar, yıllarca kocasının şiddetine maruz kalan ve yaşamına son veren Münevver Akyol için adalet istedi: İntihar değil, cinayet!

İstanbul Okmeydanı'nda evli olduğu Sıraç Akyol tarafından yıllardır şiddet gören 26 yaşındaki Münevver Akyol'un intiharının ardından kadınlar adalet istedi. "Okmeydanlı Kadınlar" tarafından yapılan açıklamada, "İntihar değil, cinayet" denildi.

İstanbul Okmeydanı’nda kocası Sıraç Akyol'dan yıllardır şiddet gören Münevver Akyol (26), intihar etti. Yıllardır sistematik şekilde şiddete maruz kalan Akyol, 9 Kasım öğle saatlerinde bir keze şiddete maruz kaldı. Üç çocuk annesi Münevver Akyol, yaşamına son verdi.

Yaşanan olayın ardından duruma tepki gösteren "Okmeydanlı Kadınlar" bugün Okmeydanı'nda yaptıkları eylemde bir basın açıklaması yaparak adalet istedi.

Okmeydanlı Kadınlar imzasıyla yapılan eylemde okunan basın açıklamasında şu ifadeler yer aldı:

"9 Kasım günü şiddet gördükten sonra hayatına son veren Münevver Akyol için buradayız. Biz kadınlar bunun bir intihar değil cinayet olduğunu biliyoruz. Münevver çocuk yaşta evlendirilmiş evliliği boyunca da sistematik şiddete uğraşmıştı. Aldığı uzaklaştırma kararları bir işe yaramamış evli olduğu erkek tehditlerine ve şiddetlerine devam etmişti. Münevverin ölümü cinayettir. Münevver ne ilk ne de sondur.

İstanbul Sözleşmesi kaldırıldığından beri kadın cinayetlerindeki oran artmıştır şiddete uğradığı için karakola giden kadınlar karakol kapılarından sözleşmenin kaldırıldığı gerekçesiyle evlerine geri gönderiliyor. Bizler bu şiddetlerin münferit olmadığını biliyoruz. Bu cinayetlerin sorumlusu erkek devlettir. Katillere verilmeyen cezalar sonucunda her gün yeni kadın cinayeti haberiyle uyanıyoruz.

Bizler artık patriarkaya karşı yaşayacağız birbirimizi her yerde savunacağız yalnız çaresiz değiliz buradayız hayatımızı haklarımıza sahip çıkıyoruz. Münevver’in ölümünün intihar diye kapatılmasına izin vermeyeceğiz. Okmeydanlı Kadınlar olarak sürecin takipçisiyiz. İstanbul sözleşmesi biziz."