-Kadınlar ve çocuklara maç ücretsiz MANİSA (A.A) - 24.09.2011 - Spor Toto Süper Lig'de bu akşam oynanacak Manisaspor-İstanbul Büyükşehir Belediyespor maçını, kadınların ve 15 yaş altı çocukların ücretsiz izleyebileceği bildirildi. Manisaspor Kulübü'nün resmi internet sitesinde yer alan açıklamada, Türkiye Futbol Federasyonu'nun kulübe gönderdiği yazıda, 19 Mayıs Stadı'ndaki İstanbul Büyükşehir Belediyespor maçını kadınlar ve 15 yaş altı çocukların biletsiz izleyebileceğini ifade ettiği belirtildi. Kadın taraftarların ve 15 yaş altındaki çocukların karşılaşmayı Gediz kale arkası tribününden ücretsiz olarak izleyebileceği, çocukların maça nüfus cüzdanlarıyla gelmeleri gerektiği kaydedildi. Manisaspor dün, kesin açıklama yapılana kadar kadın ve çocukların maçlara biletsiz girmelerinin söz konusu olmadığını açıklamıştı.