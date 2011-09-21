-Kadınlar ve çocuklar tribünden eksilmeyecek İSTANBUL (A.A) - 21.09.2011 - Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkan Vekili Göksel Gümüşdağ, disiplin talimatında yapılan düzenlemeyle, seyircisiz oynama cezası alınan maçların kadınlar ve 12 yaş ve altı çocuklara açılması kararının ilk uygulaması olan Fenerbahçe-Manisaspor mücadelesinde güzel bir başlangıç yapıldığını söyledi. Fenerbahçe Kulübü'nün 46 bin kadın ve çocuk taraftarın izlediğini açıkladığı karşılaşmayı AA muhabirine değerlendiren Gümüşdağ, ilk uygulamada büyük ilgi gören maç için ''İyi bir örnek oldu, doğru bir örnek oldu. Stadyumlarda özlem duyduğumuz bir görüntüydü. Dünyada bir rekor gibi görebiliriz. Bu kadar kadının bir arada maç seyrettiğini sanmıyorum'' ifadelerini kullandı. -''Seyircisiz tribünler istemiyoruz''- Futbolun, seyircisiz tribünlere karşı oynanmamasını istedikleri için yönetim kurulu olarak bu kararı aldıklarını hatırlatan Göksel Gümüşdağ, ilginin bu derece büyük olmasını beklediklerini kaydetti. Kendisinin de İstanbul Büyükşehir Belediyespor Kulübü Başkanlığı yaptığı dönemden seyircisiz maçın zorluklarını çektiğini anlatan Gümüşdağ, ''Aslında bu ilginin olacağını bekliyorduk. Çünkü gerçekten futbolun seyircisiz tribünlere oynanmasını istemiyoruz. Ben de 6 yıl bu işin zorluğunu çekmiş bir başkan olarak, seyircisiz maç oynanmasını doğru bulmuyordum. Yönetim kurulu olarak bu tarihi kararı aldık'' diye konuştu. -''Normal maçlar için aldığımız karar daha önemli''- Göksel Gümüşdağ, TFF Yönetim Kurulu olarak bu sezon için aldıkları normal maçlarda da kadınlar ve çocukların stadyumlara ücretsiz girebilmesi kararını hatırlatarak, bunun Türk futbolu için daha tarihi bir karar olduğunu vurguladı. Gümüşdağ, ''Dünkü maçta 40 binin üstünde seyirci oldu ama bizim normal maçlar için aldığımız karar da çok önemli. Kadınlar ve çocuklar ücretsiz olarak bütün maçlara girebilecek. Bu çok daha tarihi bir karardır. Türkiye'de futbolun buna ihtiyacı vardı. Bu dönem özellikle hepimizin futbolu ayağa kaldırması gereken bir dönem. Bu çalışmaların hepsi katkı sağlayacaktır. Kadınlar ve çocukların hem seyircisiz maçlara gelmesi hem de normal maçlar için aldığımız kararla, futbol sahalarına çekmek istediğimiz kitlelere çok daha rahat ulaşacağımıza inanıyorum'' şeklinde konuştu. -Başkan Aydınlar açıklamıştı- TFF Başkanı Mehmet Ali Aydınlar, yeni sezon öncesi yaptığı açıklamada, kadınlar ve 16 yaş altındaki çocukları statlara davet ettiklerini, kısa sürede yapacakları düzenlemenin ardından kadın ve çocukların biletlerini TFF'nin karşılayacağını duyurmuştu. Açıklamasında, yasal düzenlemelerini kısa sürede tamamlayacakları bu yeniliği Türk futboluna getirmek istediklerini belirten Aydınlar, şu ifadeleri kullanmıştı: ''İlk yeniliğimiz, ülke futbolunu güzelleştirmek ve futbol dünyamıza renk katmak üzere kadınlarımıza sorumluluk vermek olacak. Kadınlarımızı ve 16 yaş altındaki çocuklarımızı statlarımıza davet ediyoruz. Kısa sürede tamamlayacağımız düzenlemeyle, kadın ve çocuklarımızı statlara ücretsiz alacak, oluşacak ekonomik yükü de Türkiye Futbol Federasyonu olarak karşılayıp kulüplerimizin gelir hanesine yazacağız. Böylelikle kadınlarımız ve çocuklarımız, tuttukları takıma destek verip renk katarken aynı zamanda gelirlerinin artmasına da katkıda bulunuyor olacaklar.''