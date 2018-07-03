Kadınlar tuvaletine gizli kamera koyanlar için karar verildi

Aydın'ın Kuyucak ilçesinde çalıştığı iş yerinin kadınlar tuvaletine gizli kamera yerleştirdiği iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.
Gencelli Mahallesi'ndeki bir iş yerinin kadınlar tuvaletinde gizli kamera olduğu yönündeki ihbarı değerlendiren İl Jandarma Komutanlığı ekipleri konuya ilişkin çalışma başlattı.
Tuvalette rulo peçete içine çakmak şeklinde gizlenmiş kamera bulan ekipler, görüntüleri inceledi. Kayıtlarda, iş yeri çalışanı M.Ö.T'nin kamerayı koyduğu yönünde bilgiye ulaşan jandarma ekipleri, şüpheliyi yakaladı.
Zanlının ifadeleri doğrultusunda soruşturmayı derinleştiren ekipler, aynı iş yerinde çalışan V.A'yı da gözaltına aldı.
İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, mahkemece tutuklandı.