Kadınlar Türkiye Kupası'nda finalin adı belli oldu

Fenerbahçe Safiport, Bitci Kadınlar Basketbol Türkiye Kupası Yarı Final karşılaşmasında Nesibe Aydın'ı 66-74 mağlup etti ve finale yükseldi.
Mersin'in ev sahipliğinde düzenlenen Basketbol Bitci Kadınlar Türkiye Kupası yarı final maçında, Nesibe Aydın ile Fenerbahçe Safiport, Servet Tazegül Spor Salonu'nda karşılaştı.
Rakibini 74-66 mağlup eden sarı-lacivertliler adını finale yazdırdı.
Sarı-lacivertlilerin finaldeki rakibi, OGM Ormanspor'u 96-93'lük skorla mağlup eden ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi oldu.
Fenerbahçe Safiport - ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi finali 26 Mart Cumartesi günü oynanacak.