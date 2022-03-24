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Spor

Kadınlar Türkiye Kupası'nda finalin adı belli oldu

24 Mart 2022 21:44

Fenerbahçe Safiport, Bitci Kadınlar Basketbol Türkiye Kupası Yarı Final karşılaşmasında Nesibe Aydın'ı 66-74 mağlup etti ve finale yükseldi.

Mersin'in ev sahipliğinde düzenlenen Basketbol Bitci Kadınlar Türkiye Kupası yarı final maçında, Nesibe Aydın ile Fenerbahçe Safiport, Servet Tazegül Spor Salonu'nda karşılaştı.

Rakibini 74-66 mağlup eden sarı-lacivertliler adını finale yazdırdı.

Sarı-lacivertlilerin finaldeki rakibi, OGM Ormanspor'u 96-93'lük skorla mağlup eden ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi oldu.

Fenerbahçe Safiport - ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi finali 26 Mart Cumartesi günü oynanacak.

 

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