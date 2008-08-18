Kadınlar triatlonda altın Snowsill'in



3 dünya şampiyonluğu bulunan Avusturalyalı sporcuyu 1 saat 59 dakika 34 saniye ile takip eden Portekizli sporcu Vanessa Fernandes gümüş madalyanın sahibi olurken, bir diğer Avusturalyalı Emma Moffatt 1.59.55 ile bronz madalya kazandı.



ATLETİZMDE ERKEKLER 200 METRE ELEME SERİLERİ

Olimpiyatta atletizmin 4. gününde erkekler 200 metre eleme serileri yapıldı.100 metrede rahat bir şekilde dünya rekoru kırarak altın madalyayı alan Usain Bolt, esas branşı olan 200 metrede kendi serisini 20.64'lük derecesiyle ikinci sırada tamamladı. Elemelerde en hızlı sporcu, 20.25 ile Zimbabwe'den Brian Dzingai oldu.



ERKEKLER 110 METRE ENGELLİDE SÜRPRİZ SONUÇLAR

Erkekler 110 metre engelli yarışının elemelerinde mücadele eden Çin'in olimpiyat şampiyonu atleti Liu Xiang, sakatlığı nedeniyle yarıtan çekildi ve Çinli sporseverleri büyük hayal kırıklığına uğrattı.



Günün bir diğer sürprizi ise, erkekler 110 metre engelli yarışının favorilerinden Birleşik Amerikalı atlet Terrence Trammell, Çinli atlet Lui Xiang gibi sakatlanarak yarışı bitiremedi ve Pekin Olimpiyatları'na erken veda etti.