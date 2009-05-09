Alman Hristiyan Demokrat Birlik Partisinin (CDU) yönetim kurulu ve Berlin eyalet meclisi üyesi Türk kökenli Emine Demirbüken-Wegner, kadınların, toplum içinde önemli bir güç teşkil ettiklerinin bilincinde olmadıklarını söyledi.



Demirbüken-Wegner, Berlin Türk Cemaati (TGB) tarafından kadınların iş hayatı ve siyasetteki rolüne ilişkin olarak düzenlenen bir toplantıya konuşmacı olarak katıldı.



Türk kökenli politikacı konuşmasında, kadınların genel olarak üniversite ve yüksek okullarda yoğun şekilde yönetici konumlarda temsil edildiğini, ancak iş hayatında ve özellikle politikada yeterince yer almadığını belirtti.



Aileleri yönetenlerin kadınlar olduğunu, kadınların çocuk bakımında da erkeklerden daha yetenekli olduğunu, bu yönetme yeteneklerini siyasette neden yeteri kadar kullanamadıklarını merak ettiğini ifade eden Demirbüken-Wegner, "Kadınlar toplumda önemli bir güç olduklarının farkında değiller" dedi.



Kadınların bu konuda daha fazla bilinçlendirilmesi gerektiğini kaydeden Demirbüken-Wegner, annelerin çocuklarının eğitimlerinden de sorumlu olduğunu, çocuklarına yanlış eğitim vermeleri durumunda bunun toplum için tehlikeli de olabileceğini söyledi.



Atatürk'ün de kadınlara verdiği önemi her vesileyle dile getirdiğine işaret eden Demirbüken-Wegner, "Kadınlar maalesef bugüne kadar kendilerine verilen hakları yeterince değerlendirememiştir" diye konuştu.



Toplantıya konuşmacı olarak katılan Wedding semtindeki Sparkasse bankasının Gesundbrunnen şubesi müdürü Hatice Selçuk da, aile içinde her şeyi kadınların düzenlediğini, bu nedenle iş hayatında da çalışmaları durumunda desteklenmeleri gerektiğini belirtti.



Kadınların gelecekte güvenli bir şekilde iş hayatına atılabilmesi için, aile içinde erkek ve kız çocuklarının aynı şekilde yetiştirilmesi gerektiğini ve eğitimin çok önemli olduğunu ifade eden Selçuk, Türk kadınlarına da çağrıda bulunarak, "Evde oturmak ve dizi seyretmek yerine Almanca kurslarına gidin, kitap okuyun, kendinizi geliştirin" dedi.

