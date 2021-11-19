Kadınlar Tenis Birliği, cinsel tacizi ifşa ettikten sonra kaybolan yıldız tenisçiyle ilgili açıklama gelmezse Çin'deki turnuvaları geri çekecek

Kadınlar Tenis Birliği (WTA), bir siyasetçinin kendisine cinsel tacizde bulunduğunu söyledikten sonra haber alınamayan tenisçi Peng Shuai’nin durumuna ilişkin yeterli bir açıklama yapılmadığı durumda Çin’deki turnuvalarını gerçekmeye hazırlandığını açıkladı.

Çinli tenisçi Peng Shuai, Weibo platformu üzerinden üst düzey siyasetçi Zhang Gaoli’nin kendisine cinsel tacizde bulunduğunu ifşa ettiğinden beri görülmüyor. 2 Kasım’da yapılan paylaşım kısa süre içinde silinmişti.

Zhang ve Çin hükümeti, Peng’in suçlamalarına yanıt vermezken, söz konusu iddialar internette büyük ölçüde engellendi.

Küresel tenis topluluğu, Peng’den haber alınamaması nedeniyle endişelerin arttığını sık sık dile getirdi. Sosyal medyada “PengShuaiNerede” etiketi paylaşıldı.

WTA Başkanı Steve Simon, Çin’de 2022 yılı için milyonlarca dolara planlanan 10 yane etkinlikleri olduğunu ancak bunların hepsini geri çekebileceklerini söyledi.

Simon, “Çin’le yol ayrımındayız. Oradaki bütün işlerimizi geri çekmeye hazırız çünkü bu işten daha büyük bir mesele” dedi.

Çin medyası, Peng’in “iyi olduğuna, evde dinlendiğine” ilişkin kendisi ağzından bir mail paylaşsa da, sporcu için endişelenenler doğrudan iletişim kurmadıkça içlerinin rahat etmeyeceğini belirtiyor.