Kadınlar tacize uğradı, darp edildi, vatandaş 'görmedi': Utan kendinden!

İstanbul Ümraniye’de üç kadın, kendilerini sözle taciz eden erkekler tarafından darp edildi. Darp esnasında çevrede vatandaşlar ve esnafın bulunduğu belirtilirken; saldırgan bekçi ve polisin de varlığına rağmen kaçmayı başardı. Saldırıya uğrayan kadınlardan biri, çevredekilerden yaşananları görmediğini savunan bir vatandaşa tepki göstererek, “Nasıl gören yok beyefendi, herkes buradaydı. Yalan söylüyorsun, utan kendinden” dedi.

Yaşananlara şahit olan bir görgü tanığının T24’e verdiği bilgilere göre olay saat 02.00 civarında, Ümraniye çarşı meydanda gerçekleşti. Yürüdükleri esnada üç genç kadının bir grup erkek tarafından sözlü tacize uğradığı ve tepki vermelerinin ardından tartışma başladığı belirtilirken; olayın devamında kadınların erkekler tarafından darp edildiği kaydedildi.

Videoyu T24’e ulaştıran görgü tanığı, “Tüm bunlar seyyar satıcıların ve çarşıda bulunan vatandaşların gözü önünde oldu. Ümraniye çarşıda polis ekipleri ve onlarca gece bekçisi olmasına rağmen şahıslar kaçtı” yorumunda bulundu.