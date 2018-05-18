Kadınlar sporda

ERZURUM, (DHA)- ERZURUM\'un Narman ilçesinde kadınlar, sağlıklı yaşam için haftada 2 gün antrenör eşliğinde spor yapıyor.

Erzurum Gençlik Hizmetleri ve Spor Müdürlüğü \'Antrenör ve tesis bizden, spor yapmak sizden\' sloganıyla çalışma başlattı. \'Koşabiliyorken Koş\' projesiyle Narman ilçesindeki kadınlar sporla tanıştı. Orta yaş üzerinde ve obozite ile karşı karşıya kalan kadınlar, antrenör eşliğinde haftanın iki günü spor yapıyor. Step tahtası üzerinde günlük kıyafet ve ayakkabıları ile hareketler yapan kadınlar, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü\'ne destekleri için teşekkür etti.



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