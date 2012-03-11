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Spor

Kadınlar Spor Toto Türkiye Kupası Galatasaray MP'nin oldu

Galatasaray Medical Park ile Fenerbahçe, Türkiye Kupası için kıyası mücadele etti

11 Mart 2012 18:17

 

T24 - 20. Spor Toto Kadınlar Türkiye Kupası finalinde Galatasaray MP Fenerbahçe'yi 76-72 mağlup etti ve kupayı üst üste üçüncü kez müzesine götürdü.

Antakya Spor Salonu'nda düzenlenen “Sekizli Final” organizasyonunda finale yükselen ezeli rakipler Galatasaray Medical Park ile Fenerbahçe, Türkiye Kupası için kıyası mücadele etti. Özellikle birinci ve üçüncü çeyreklerde Fenerbahçe'nin, 2. ve  4. çeyreklerde ise Galatasaray'ın üstünlüğü dikkat çekti.

Karşılaşmanın en skorer ismi 25 sayı 26 ribaunt ile Fowles olurken aynı zamanda da maçın en değerli oyuncusu seçildi. Fenerbahçe'de ise McCoughtry 20 sayı ve 4 ribaunt ile takımının en skorer ismi oldu.


Maç sonucu: Fenerbahçe 72-76 Galatasaray MP (Dördüncü periyot skoru 13-25)

3. Periyot:  Fenerbahçe 59-51  Galatasaray MP    (Üçüncü periyot skoru 21-7)

İlk yarı sonucu:  Fenerbahçe 38-44  Galatasaray MP (İkinci periyot skoru 12-34)

1. Periyot Sonucu: Fenerbahçe 26-12 Galatasaray MP

 

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