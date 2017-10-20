Kadınlar sokakta: Fiili olarak boşa çıkaracağız, müftülük yasası geri çekilsin!

Meclis'ten geçen "müftülük yasası"na tepkiler sürüyor. Yasayı tanımayacaklarını söyleyen kadın örgütleri 'Fiili olarak bu yasayı boşa çıkaracağız' diyor.

Kadınların karşı çıkışlarına rağmen müftülüklere nikah yetkisi veren yasanın meclisten geçmesine kadın milletvekillerinden ve kadın örgütlerinden tepkiler geldi. Yasanın geçmesine rağmen mücadele edeceklerini ve bu yasayı tanımayacaklarını söyleyen kadınlar “fiili olarak bu yasayı boşa çıkaracağız” dedi.

Tek tek anlatmaya devam

CHP Ankara Milletvekili Şenal Sarıhan müftülere nikah yetkisi veren yasa tasarısının anti-demokratik uygulamalarla meclisten geçtiğini hatırlattı. Sarıhan, “Görüşülmekte olan bir tasarı ile ilgili kadınların ne sokakta ne mecliste konuşmalarına izin verilmedi. Kadınların gazla, copla susturulmaya çalışıldığı bir ortamda cumhurbaşkanı ‘Ne olursa olsun bu yasa geçecek’ dedi. Tek adamın görüşüne ve ideallerine uygun bir şekilde yeni ve geri bir toplumu inşa sürecinin bir adımı atıldı” diye konuştu. Yasanın neler getireceğini kadınlara tek tek anlatmaya devam edeceklerini söyleyen Sarıhan “Bizim için bu mücadele bitmedi. Hem hukuksal olarak mücadeleyi sürdüreceğiz, hem de insanlara anlatacağız” dedi.

Kadınlardan yasaya tepki: #MüftülükYasasıHükümsüzdür

"Muhafakar kadınlar daha çok risk altında"

HDP İstanbul Milletvekili Hüda Kaya, müftülere evlenmek için başvuran kesimin genelde muhafazakar kesim olacağından dolayı muhafazakar kadınların daha fazla risk altında olduğunu söyledi. Kaya “Kadın mücadelesi verilirken ve bu yasaya tepkiler gösterilirken, farklı kimliklerden kadınların sesine şahit olduk ama muhafazakar kadınlara ulaşmada zayıf kaldık. Ortaya konulan argümanlarda sadece müftülere nikah yetkisi verilmesi itirazına takılı kaldık. Ve iktidar ise bunu çok iyi bir malzeme olarak kullandı. Bundan sonrası için şunu söylemek istiyorum; kadın mücadelesi zayıflamayacak, daha da güçlenecektir. Kadınların yaşamına ayar vermeye çalışan zihniyet ve müdahalelere karşı Türkiyeli kadınlar olarak kolektif bir mücadele oluşturmalıyız. Kolektif bir kadın dayanışması ortaya çıkarmalıyız. Birlikte başaracağız” dedi.

"Kadınlar bu yasayı kabul etmesin"

Yasa tasarısı gündeme geldiğinden bu yana tasarının içeriğini anlatan ve eylemler yapan Bu Yasalar Böyle Geçmez Kampanya Grubu da yasanın meclisten geçmesinden sonra #MüftülükYasasıHükümsüzdür diyerek bir sosyal medya kampanyası başlattı. “Müftülüklere resmi nikâh yetkisi verilmesiyle oluşacak toplumsal ikilik halinin kadınlara baskı olarak dönecek. Yasada seçenek olsa dahi kadınların aileleri ve toplum tarafından seçeneksiz bırakılacak” diyen grup “kadın-erkek eşitsizliğini doğal addeden, bunu ‘milli ve dini aile yapısı’ diyerek açıkça normalleştiren bir kuruma Meclis tarafından resmi nikâh yetkisi verilmesini kabul etmiyoruz; bizi duymayan Meclis’e rağmen kadınları bu yasayı kabul etmemeye çağırıyoruz” dedi.

’Fiilen bu yasayı boşa çıkarmaya çalışacağız"

Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu Genel Temsilcisi Gülsüm Kav “Bu yasa geçmesin diye kadınlar elinden geleni yaptı, ancak konu toplumsallaşamadı. Tehlikesi görülmüyor” derken, bu noktadan sonra da kadın hareketleri olarak yasayı tanımayacaklarını, yasanın hükümsüz olduğunu ifade etti. “Biz mücadele etmeye devam edeceğiz. Umutsuzluğa kapılmayacağız. Tüm kadınları müftü nikahına gitmemeye çağırıyoruz. Fiilen bu yasayı boşa çıkarmaya devam edeceğiz.”

Bu yasa tüm kadınlar etkileyecek

Ankara Kadın Platformu adına konuşan Latife Demirci Kahya yasanın tüm kadınların haklarını etkileyecek bir içeriği olduğunun altını çizerken, yasanın yapılma sürecini de eleştirdi: “Hükümet OHAL’i getirerek toplumu susturmak, haklarını gasp etmek istiyor. Bu toplumda en fazla kadınlar sokakları terk etmediler. Ancak meclis bu sesi duymazlıktan geldi. Bu yasayı asla kabul etmiyoruz. Sadece laik, seküler kadınların mücadelesi değil, aynı zamanda muhafazakar kadınların da mücadelesi bu.”