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"Kadınlar, sizi tehdit eden kişiyi cumhurbaşkanına hakaretten ihbar edin, kurtuluş burada"

Hatay'da yaşayan Gülay Mübarek son iki yılda birçok kez ölümle tehdit edildi

01 Mart 2018 11:17

Hatay'ın Antakya İlçesi'nde yaşayan 29 yaşındaki Gülay Mübarek'i taciz ve tehdit ettiği için savcılık talimatıyla gözaltına alınan Erdoğan Küpeli, adliyeye sevk edildi. Mübarek'i, tehdit suçundan adli kontrol şartıyla ile serbest bırakılan Küpeli, 'Cumhurbaşkanı'na hakaret'ten tutuklandı.

CHP İstanbul Milletvekili Melda Onur, Mübarek hakkında BirGün'ün yaptığı haberi kişisel sosyal medya hesabından paylaşarak, "Kadınlar, sizi tehdit eden kişiyi cumhurbaşkanına hakaretten ihbar edin, kurtuluş burada" dedi.

Hatay'da yaşayan Gülay Mübarek son iki yılda birçok kez ölümle tehdit edildiği gerekçesiyle emniyet güçlerine başvurdu. Şikâyet ettiği kişi ise Mübarek'in sosyal medya üzerinden yardım çağrısı yapması sonrası gözaltına alındı.

Hatay emniyetindeki 5 saatlik ifadesi sonrası konuşan 29 yaşındaki Mübarek, son 2 yılda, tehditler ve hukuki süreç arasında geçen süreci anlattı. Gülay Mübarek, önceki başvurularının "delil fazlalığı" nedeniyle askıya alındığını söyledi.

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