Kadınlar şiddete karşı turuncu renkle yürüdü

Ramazan ÇETİN-Deniz TOKAT/DENİZLİ, (DHA)- DENİZLİ\'de \'25 Kasım Kadına Şiddetle Mücadele Günü\' nedeniyle düzenlenen, erkeklerin de destek verdiği yürüyüşte kadınlar, şiddetin önüne geçilmesi için turuncu renkli kaşkol ve özgürlüğü simgeleyen turuncu kuş broşları taktı. Kadınlar, şiddete karşı seslerini yükseltirken, tırnaklarını da turuncuya boyadı.

Denizli Soroptimist Kulübü, Kadına Şiddetle Mücadele Günü için \'Cinsiyete Dayalı Şiddete Karşı Harekete Geç\' etkinliği düzenledi. Merkezefendi İlçesi Yenişehir Mahallesi\'ndeki Yunus Emre Parkı\'nda yapılan etkinliğe; aralarında kamu kurumu, dernek ve odalarında bulunduğu 34 sivil toplum kuruluşu destek verdi. Kadına karşı şiddetin önüne geçilmesi için düzenlenen etkinlikte turuncu renkli balon, kaşkol ile üzerinde kuş simgesi bulunan ve özgürlüğü simgeleyen bronşlar dağıtıldı. Kadınlar, tırnaklarına turuncu ojeler sürdü. Etkinliğe çok sayıda erkekte katılarak destek verdi. Kadına karşı şiddetin son bulmasını isteyen katılımcılar, yürüyüş yolunda bisikletle ve yürüyerek 3 kilometrelik parkuru tamamladı. Yürüyüşe katılanlar ellerinde kadına şiddete karşı tepkileri içeren dövizler taşıdı. Etkinliğin sonunda katılımcılar tarafından gökyüzüne turuncu balonlar bırakıldı. Soroptimist Kulübü Başkanı Avukat Jülide Keleş Yarışan, amaçlarının kadına karşı şiddetin son bulmasını sağlamak olduğunu belirterek, şöyle dedi:

\"25 Kasım Kadına Şiddetle Mücadele Günü. 10 Aralık\'ta İnsan Hakları Günü. Bu ikisinin arasındaki 16 günde dünyayı turuncuya boya etkinlikleri yapılıyor. Amacımız kadına karşı şiddetin insan hakları ihlali olduğunu herkesin anlamasını kabuk etmesini ve bu konuda mücadele etmesini sağlamak. Bu kapsamda biz de Denizli Soroptimist Kulübü olarak, bu etkinliği planladık. Düzenlediğimiz etkinliğe 34 sivil toplum kuruluşu da destek verdi. Hep birlikte bir bildirge hazırladık. Kadına karşı şiddete karşı bizde varız dedik. Bunu göstermek için bugün yürüyüş ve bisiklet sürüş etkinliğimiz var. Kadına şiddete karşı hep birlikte harekete geçiyoruz.\"

Erkek ve kadınların ortak mücadelesi sonucu kadına şiddetin son bulabileceğini vurgulayan Yarışan, sözlerini şöyle sürdürdü:

\"Turuncu bronşlarımız azim ve mücadelemizde kararlılığımızı gösteriyor. Turuncuyu seçme nedenimiz parlak rengiyle aslında güneşin bize verdiği umudu, parlak bir geleceğe vereceğimiz mücadeleyle ulaşacağımızı simgeliyor. Etkinliğimizde erkeklerde yer alıyor. Verdikleri destekten öte onlar bizim paydaşlarımız. Toplumsal bir mücadele olmak zorunda. Kadın ve erkek şiddete karşı mücadele edersek başarıya ulaşabileceğiz. Toplumsal cinsiyet eşitsizliği yada ayrımcılığı kadın yada erkeğe özgü birşey değildir. Tüm toplumu ilgilendirir. O yüzden bu mücadelede hep birlikteyiz.\"

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