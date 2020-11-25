Kadınlar şiddete karşı sokakta: Ankara'da polis müdahalesi

25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele ve Dayanışma Günü’nde kadınlar Türkiye’nin dört bir yanında sokağa çıktı. 2020’de pandemiyle birlikte kadınlara yönelik şiddetin arttığına yoksulluğun ve eşitsizliğin derinleştiğine dikkat çeken kadınların İstanbul’daki adresi Kadıköy oldu.

Polis, Kadıköy’de Ağa Cami önünde bir araya gelen kadınları yürütmek istemedi, yapılan görüşmelerin ardından kadınlar "Sesimiz yankılansın, birbirimiz için sokakta, erkek-devlet şiddetine karşı isyandayız" pankartı arkasında yürüyüşe geçti.

Evrensel'de yer alan habere göre, yüzlerce kadın "Yaşasın kadın dayanışması", "Geceleri de sokakları da meydanları da terk etmiyoruz", "Jin, jiyan, azadi", "Trans cinayetleri politiktir", "Katledilen kadınlar isyanımızdır", "Diren madenci, kadınlar seninle", "Dünyayı yerinden oynatacağız" sloganları ile Kadıköy rıhtıma kadar yürüdü.

Kadınlar geceyi aydınlattı

Kadıköy rıhtımda bulunan Beşiktaş İskelesi önünde bir araya gelen kadınlar, "Haklarımız, kazanımlarımız bizim, İstanbul Sözleşmesi bizim" dedi.

Hazırladıkları dövizlerle haykıran kadınlar ışıldakları ile de geceyi aydınlattı. Yüzlerce kadının katıldığı eylemde kadınlar, "Hayatlarımızdan, haklarımızdan, eşitlikten, özgürlükten vazgeçmiyoruz" diye haykırdı.

Öldürülen kadınların isimlerinin yankılandığı meydanda, kadınların korunması ve kadın katillerinin engellenmesi çağrısı yapıldı.

Eylem, 25 Kasım Kadın Platfomu tarafından Türkçe, Kürtçe ve Arapça olarak hazırlanan açıklamanın okunmasıyla son buldu.

Kadınlar korumasız bırakıldı

Kadınlar şiddet riskiyle karşı karşıya

Türkçe açıklamayı Yağmur Yurtseven paylaştı. Kadınlara dönük saldırıların Türkiye ile sınırlı olmadığına dikkat çeken Yurtseven, dünyanın her yerinde gerçekleşen şiddet ve saldırıların pandemiyle birlikte katlanarak arttığına vurgu yaptı.

Yurtseven şunları söyledi: “Kadınları şiddet ve cinayet riskiyle en çok baş başa kaldıkları evlere, hiçbir devlet koruması olmadan, hiçbir acil önlem-eylem planı hazırlamadan kapatmaya çalıştılar. Evden çalışma uygulamasıyla ve okulların açılmamasıyla birlikte hem ücretli işi hem ev işlerini hem de çocuk bakımını üstlenen, 7/24 çalışmaya hazır makineler olmamızı beklediler. Bizleri, üniversiteleri kapatarak bilimsel eğitim hakkımızdan ve kamusal alanda eşit, özgür şekilde var olma imkanlarımızdan alıkoymaya çalıştılar. Gerici diyanet fetvalarıyla şiddeti, homofobiyi ve transfobiyi meşrulaştırmaya çalıştılar. Kamusal alanda erkekler, bekçiler ve polislerle üzerimizde ahlakçı denetim aygıtları kurmaya çalıştılar. Mega projelerle yaşam alanlarımızı yıkıma açarak, kamusal alanla ilişkimizi zayıflatmaya ve yoksulluğa itmeye çalıştılar. Kayyumlarla kadın kurumlarını ve merkezlerini kapatarak, eş başkanlığı hedef alarak onlarca yıllık mücadeleyle kazandıklarımızı gasp etmeye çalıştılar. Daimi savaş politikalarıyla erkek şiddetini pekiştirerek, üniformalı faillere yargılanmama güvencesi vererek, ceza uygulamayarak bizleri erkek-devlet şiddetine mahkum etmeye çalıştılar.”

Haklarımızın güvencesi

İstanbul Sözleşmesi’nden çekilmek isteyen AKP iktidarına kadınların mücadele ile geri adım attırdığına dikkat çeken Yurtseven, “Kazanımlarımızın, haklarımızın, yaşamlarımızın güvencesi biziz! İstanbul Sözleşmesinden çekilmeye nasıl izin vermediysek, gerçek anlamda uygulanmasını da mücadelemizle sağlayacağız. 2016’dan beri ısrarla cinsel istismarın meşrulaştırılması için yasalar çıkarılmasına nasıl izin vermediysek, bugün de erkek şiddeti ve kadın cinayeti faillerinin yargılanmadan salıverilmesine izin vermiyoruz!” diye konuştu.Ekonomik krizin yükünün kadınlara yüklenmeye çalışıldığını söyleyen Yurtseven, eşit ücret, güvenceli çalışma, pandemi koşullarına uygun bilimsel tedbirlerin alındığı, çocuk ve yaşlı bakımının devlet güvencesinde olduğu, sosyal haklara erişebildikleri bir yaşam istediklerini vurguladı.



Kadınlar Kadıköy’den son olarak üç dilde şöyle seslendi: “İsteklerimiz, arzularımız, sınırlarımız, iradelerimiz, emeğimiz, bedenimiz, sesimiz, taleplerimiz, haklarımız, kazanımlarımız, yaşamlarımız ve mücadelemizle buradayız! Erkek, devlet şiddetinin yarattığı bu karanlığa karşı tüm renklerimizle, dayanışmamızın gücüyle, mücadelemizin rengiyle buradayız, birlikteyiz! Sesimiz yankılansın: Haklarımız, hayatlarımız, birbirimiz için erkek-devlet şiddetine karşı birlikteyiz, sokaktayız, isyandayız!”

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