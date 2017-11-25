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Kadınlar şiddete karşı mücadele için sokağa çıktı

Nilüfer DEMİR/BODRUM(Muğla), (DHA)- BODRUM'da 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü kapsamında Kadın Dayanışma Derneği öncülüğünde, kadınlara yönelik şiddet protesto edildi

25 Kasım 2017 18:33

Nilüfer DEMİR/BODRUM(Muğla), (DHA)- BODRUM\'da 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü kapsamında Kadın Dayanışma Derneği öncülüğünde, kadınlara yönelik şiddet protesto edildi.
Bodrum Kadın Dayanışma Derneği üyeleri öncülüğünde, 25 Kasım Dünya Kadına Şiddet ile Mücadele Günü\'nde eylem düzenlendi. Bodrum Belediye Meydanı\'nda toplanan 50 kişilik grup, \'Erkek siddetine karşı yaşasın kadın dayanışması\', \'Erkek vuruyor, devlet koruyor\', \'Aile dışında hayat var kadınlar sokakta\', \'Müftülük yasası hükümsüzdür\', \'Boşanmak istedim diye öldüremezsin\', \'Mini etek giydim, gece yolda yürüyorum diye tecavüz edemezsiniz\' yazılı pankartlar açtı. Kadınlar ayrıca, \"Erkek şiddetini durdur\", \"Yaşasın kadın mücadelemiz\" sloganları attı. Meydana getirilen kartondan hazırlanmış erkek figürünün üzerine \'Erkek vuruyor devlet koruyor\', \'Vurma sev\' gibi farklı yazılar yazıldı. Dernek üyesi Evrim Akın, \"Hayatlarımızda da mücadelemizden vazgeçmiyoruz. Yalnızlaşmayarak, yalnızlaştırmayarak, seyirci ve sessiz kalmayarak, devleti sorumlu tutarak, yalanlara inanmayarak, 25 Kasım\'da yine sokaktayız. Erkek-devlet şiddetine itaat etmiyoruz\" dedi.
Eyleme Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocadon\'un eşi Hülya Kocadon da destek verdi. Kadınlar, eylem ve açıklama ardından dağıldı.

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