Kadınlar şiddete karşı Ankara'da eylem yaptılar

FKF’li Kadınlar, İlerici Kadınlar Derneği ve Kadın Meclisleri gibi birçok topluluğun çağrısıyla kadınlar şiddete karşı bir kez daha Ankara’da bir araya geliyor.

25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü protestoları Ankara’da devam ediyor. Birçok kadın örgütü ve topluluğunun çağrısıyla gerçekleştirilen protestolarda “Eşit, özgür olacağız. Şiddetsiz, sömürüsüz bir dünya kuracağız" pankartları taşındı.

Sputnik'in haberine göre Çankaya ilçesinin Sakarya Caddesi’nde FKF’li Kadınlar, İlerici Kadınlar Derneği ve Kadın Meclisleri çağrısıyla gerçekleştirilen protestoya yaklaşık 100 kişi katıldı. Yağmur altında gerçekleştirilen protestoda, çevik kuvvet polisi ekipleri de hazır bulunduruldu.

"Kadınlar pandemi döneminde evlerde failleriyle baş başa bırakıldı"

Gerçekleştirilen basın açıklamalarında şu ifadelere yer verildi: "Dünya genelinde pandemi ve ekonomik krizin etkisiyle, kadınların maruz bırakıldığı eşitsizlikler ve haksızlıklar arttı. Kadınlar en çok en yakınlarındaki erkekler tarafından evlerinde öldürülürken, pandemide evlerde failleriyle baş başa bırakıldı. Kadın cinayetleri, şüpheli kadın ölümleri ve kadına yönelik şiddet arttı. Türlü bahanelerle işten çıkarılan, eğitim hayatından koparılan ilk kadınlar oldu"

Kadınlar neler talep ediyor?

Kadın cinayetlerini ve kadına yönelik her türlü şiddeti durdurmak, şüpheli kadın ölümlerindeki gerçekleri açığa çıkarmak için uğraş verdiklerini belirten grup, amaçlarını açıklamaya şu şekilde devam etti:

"Yeterli sayıda sığınakların ve cinsel şiddet krizi merkezlerinin kurulması; 6284 sayılı kanunun ve kazanılmış haklarımızın etkin uygulanmasını sağlamak; iş yerlerinde taciz, mobbing ve baskının son bulmasıyla sendikalaşma ve örgütlenme hakkına sahip çıkmak; gerici politikaların karşısında laik için ve daha birçok hakkımızı kazanmak için mücadeleye devam edeceğiz" "Geçit yok!"