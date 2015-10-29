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Dünya
Deutsche Welle

Kadınlar savaşlarda cinsel şiddet mağduru

Tehdit Altındaki Halklar Topluluğu, BM'nin kadın haklarının altını çizen kararının savaş bölgelerinde uygulanmadığını açıkladı. En sorunlu ülkeler Sudan, Nijerya, Kongo ve Suriye.

29 Ekim 2015 19:44


Merkezi Göttingen'de bulunan Tehdit Altındaki Halklar Topluluğu'ndan yapılan açıklamada, savaşların sürdüğü ülkelerde kadınlara cinsel şiddet uygulandığı, BM Güvenlik Konseyi'nin 2000 yılındaki kadın haklarına vurgu yapan kararının dikkate alınmadığı vurgulandı. Tehdit Altındaki Halklar Topluluğu Afrika uzmanı Ulrich Delius yaptığı açıklamada, çatışma ya da savaşların sürdüğü birçok ülkede askerler ya da milislerin kadın ve kız çocuklarına tecavüzü bir savaş silahı olarak kullandığını belirtti. Kurbanlarla gerektiği kadar ilgilenilmediğini, suçluların ise çoğu zaman cezalandırılmadığını vurgulayan Delius, "Durumun felaket olduğu ülkelerin başında Sudan, Güney Sudan, Nijerya, Demokratik Kongo Cumhuriyeti, Suriye ve Burma (Myanmar) geliyor" dedi.

Özellikle Güney Sudan'da kadın ve kız çocuklarının çatışma halindeki gruplar tarafından kaçırıldığını belirten Tehdit Altındaki Halklar Topluluğu, bazen tek, bazense gruplar halinde tecavüzlerin gerçekleştiğini kaydetti. Topluluk, cinsel şiddete uğrayan en küçük kurbanın yaşının 2 olduğunu ifade ederek, çoğu kurbanın 18 yaşından küçük olduğunu, aralarında rahibelerin de bulunduğunu, bazılarının savaşçılarla evlenmeye zorlandığını belirtti. Komşu Sudan'da özellikle Darfur'da kadınların sistematik olarak Sudan hükümetince desteklenen Hızlı Destek Kuvvetleri'nce (RSF) tecavüze uğradığı ifade edildi.

Tehdit Altındaki Halklar Topluluğu, savaşlarda cinsel şiddetin yasaklanmasının, ülkelerin dış politika gündeminde olması gerektiğini vurgulayarak, savaşlarda cinsel şiddete maruz kalan kurbanlara sunulan tıbbi ve sosyal yardımların acilen artırılmasını talep etti. Topluluk kurban kadınların uğradığı travmanın tedavi edilmesi için mali desteğin yetersiz kaldığının da altını çizdi.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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