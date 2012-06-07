Kadınlar şarkı söyledikleri için öldürülmüş olabilirler

Pakistanlı yetkililer bir düğünde şarkı söyleyerek dans eden iki erkeği seyrettikleri için öldürüldükleri iddia edilen dört kadınla ilgili soruşturma başlatmaya hazırlanıyor.

Yetkililer soruşturma için olayın yaşandığı Pakistan’ın kuzeybatısındaki uzak bir bölgeye gidiyor.

Bir düğünde bir araya gelen kadın ve erkeklerin olduğu video görüntülerinin ortaya çıkmasının ardından, köylüler kadınların öldürüldüğünü iddia etti.

Bölgede bulunan yerel yetkililer kadınların öldürüldüklerini inkâr ediyor.

Videolarda görülen iki erkek, aşiret içerisinde şiddete neden oldukları gerekçesiyle bugün hâkim karşısına çıkarıldı.

Yerel yetkililer, mahkemenin talebi doğrultusunda kadınların duruşmada bulunmalarını sağlayamadıkları gibi, yaşadıklarına dair kanıt da sunamadı.

Aşiret büyüklerinin kararı mı?

Yaklaşık iki ay önce ortaya çıkan videoda dört kadın bir odada yerde oturmuş sohbet ederken, düğün şarkıları söyleyerek alkış tutarken görülüyor. Bir diğer kadın da suça iştirak etmekle itham ediliyor.

İddialara göre, kadın ve erkeklerin bir arada bulunmasını namussuzluk addeden aşiretlerinin onurunu lekeledikleri gerekçesi ile aşiret büyükleri kadınlarının öldürülmesine karar verdi.

Videoda kadınların şarkı ve alkışlarıyla dans eden iki erkek kardeş de görülüyor. Kardeşlerden biri diğerini dans ederken videoya alıyor ve bir aşamada kamerayı kendisine çeviriyor.

İslamabat’ta bulunan BBC muhabiri M. İlyas Kahn videoda kadınlar ile erkeklerin bir arada oldukları bir kare görülmediğini, dolayısıyla kadınlarla erkeklerin aynı odada olduklarının belirsiz olduğunu söylüyor.

Kuzeybatı sınır eyaleti Khyber Pakhtunkhwa valisi yerel geleneklerin kadınların yabancı erkeklerle seyahat etmesine ya da sorgulama için erkek yargı üyelerinin karşısına çıkmalarına izin vermediğini iddia etti.

Böyle bir durumun olayın geçtiği Kohistan ilçesinde yerel sorunlara yol açabileceğini ifade etti.

Vali yetkililer ve insan hakları aktivistlerinden oluşan bir komisyonun Kohistan’da konuyla ilgili bir soruşturma yürütmesini ve mahkemeye bir rapor sunmasını önerdi.

Ancak mahkeme hala hayattalarsa kadınların İslamabat’a mahkemeye getirilmelerine karar verdi.

Karara göre yetkililer yolculukta Kohistanlı kadınlara eşlik edecek kadın aktivistleri de yanlarına alarak kadınları hâkim karşısına getirecek.

Kadınların yaşadığı köy, en yakın otoyola iki günlük yürüyüş mesafesinde ve köye daha kısa sürede gitmenin tek yolu helikopter.