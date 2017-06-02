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Spor

Kadınlar Şampiyonlar Ligi şampiyonu Lyon oldu

Kadınlar Şampiyonlar Ligi'nde dördüncü kez zafere uzanan Lyon, kupayı en çok kazanan takımlar sıralamasında zirveyi Frankfurt'la paylaştı

02 Haziran 2017 12:53

UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi'nde Olympique Lyon, Paris Saint Germain'i penaltı atışlarıyla yenerek dördüncü kez kupanın sahibi oldu.

Normal süresi ve uzatmaları golsüz tamamlanan karşılaşmanın penaltı atışlarında da 6-6'ya kadar eşitlik bozulmazken, PSG'nin kalecisi Katarzyna Kiedrzynek vuruştan yararlanamadı. Lyon'un kalecisi Sarah Bouhaddi ise topu ağlara göndererek takımına kupayı getirdi.

Geçen sezon Fransa Ligi, Fransa Kupası ve Şampiyonlar Ligi'ni kazanan Lyon, bu sezon da üç kulvardaki unvanını korumayı başardı. Elde edilen Şampiyonlar Ligi zaferiyle dördüncü kez kupayı müzesine götüren Fransız ekip, turnuvayı en çok kazanan takımlar arasında Frankfurt'u yakalayarak zirveye ortak oldu. 

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