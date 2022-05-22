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Spor

Kadınlar Şampiyonlar Ligi Şampiyonu Lyon oldu

22 Mayıs 2022 10:01

UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi finalinde Barcelona'yı 3-1 yenen Fransız ekibi Olimpik Lyon şampiyon oldu.

Kadın futbolunda Avrupa'nın 1 numaralı kupasının finalinde İspanya'nın Barcelona takımı ile Fransa temsilcisi Olimpik Lyon, İtalya'daki Juventus Stadı'nda karşılaştı.

Olimpik Lyon'a kupayı getiren golleri 6. dakikada Amandine Henry, 23. dakikada Ada Hegerberg ve 33. dakikada Catarina Macario attı. Barcelona'nın tek golü 41. dakikada Alexia Putellas Segura'dan geldi.

Fransız temsilcisi, 2011, 2012, 2016, 2017, 2018, 2019 ve 2020'den sonra kupayı 8. kez müzesine götürdü.

lyonbarcelonaKadınlar Şampiyonlar Ligi
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