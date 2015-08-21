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Kadınlar 'Özgecan Yasası' için yürüdü

Eskişehir'de Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu üyesi kadınlar eylem yaptı

21 Ağustos 2015 02:27

Eskişehir'de Kadın Cinayetleri'ni Durduracağız Platformu üyesi kadınlar, 'Özgecan Yasası'nın çıkarılması için yürüyüş yaptı.

Radikal'de yer alan habere göre, İstiklal Mahallesi Porsuk Bulvarı'nda akşam saatlerinde toplanan kadınlar, 'Özgecan Yasasını Kazanacağız' yazılı pankart açıp yürüyüşe geçti. Sık sık ' Kadın cinayetlerini durduracağız', 'Yasayı çıkart, kadını yaşat', 'Kadın katillerine indirim yok' ve 'Özgecan yasasını kazanacağız' sloganı atan kadınlar Hamamyolu Caddesi'ndeki Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü'ne kadar yürüdü.

Kadınların yürüyüşüne geçen yıl Bilecik'te boşandığı eşi Levent Sargın tarafından öldürülen Emine Baş'ın babası Sabri Us da katıldı. 

Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu adına basın açıklamasını Büşra Gündoğdu yaptı. Kadın katillerine ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilmesini isteyen Gündoğdu şöyle dedi: 

"Kadınlar yaşasın, kadın cinayetleri dursun diye bizim en temel talebimiz Özgecan Yasası olarak gündeme gelen kadın katillerine ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasının yasallaşmasıdır. Meclise sunduğumuz bu yasa beklemektedir. Kadın cinayetlerinin durması için bu yasanın bir an önce kabul edilmesi gerekmektedir. Kadın cinayetlerinin sürmesine de sebebiyet veren esas eğilim erkek şiddetini ceza indirimleriyle aklamak eğilimidir. Bu indirimleri ortadan kaldıracak yasayı çıkarması için meclisi uyarıyoruz. Yapılma sı gereken kadın Cinayetlerini durduracağız Platformu'nun iki yıl önce Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunduğu TCK ek madde teklifini meclis raflarından alıp genel kurula getirmektir." 

Platform üyesi kadınlar, yapılan basın açıklamasının ardından çeşitli sloganlar attıktan sonra dağıldı.

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