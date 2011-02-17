Kadınlar 'öldürülmemek' için sokağa çıktı

T24- 'Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu' üyeleri, kadınlara yönelik şiddet olaylarını İstanbul Valiliği önünde döviz ve pankartlarla protesto etti. Platform üyeleri Kadın ve Aileden Sorumlu Devlet Bakanı Aliye Kavaf'a "Katilleri korumayın" diyerek seslendi.



Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu üyeleri, kadınlara yönelik şiddet olaylarını İstanbul Valiliği önünde protesto etti. 'Kadın cinayetleri politiktir'' yazılı pankartlar taşıyan platform üyeleri, İstanbul Valiliği önünde toplandı. Burada platform üyeleri adına açıklama yapan Sıla Gemicioğlu, Türkiye'nin farklı şehirlerinde son 3 günde 4 kadının öldürüldüğünü, katledilenlerin yakınlarını ve sevenlerini çetin ve sonu görünmez bir yargılama sürecinin beklediğini ifade etti. Kadın cinayetinin, Türk Ceza Kanunu'nda nitelikli halden sayılmadığını belirten Gemicioğlu, şöyle devam etti: 'Evlendikten ya da evden ayrıldıktan sonra annesi, babası, kardeşleri ve akrabalarınca korunmasız bırakılan kadınlar, devlette de muhatap bulamıyor. Ya katledilmekte ya da sığındıkları yerlerde, korkuyla yargılama sürecini takip etmektedirler. Kadın cinayetlerinde sorumlu tüm resmi makamlara ve özellikle Kadın ve Aileden Sorumlu Devlet Bakanı Aliye Kavaf'a bir kez daha sesleniyoruz. Katilleri korumayın, davaların sonuna kadar takipçisiyiz.''



Şiddet yıldırıyor





Denizli'de Kadın Haklarını Koruma Derneği Başkanı Nurten Karakış, Ege Bölgesi'nden özellikle İzmir ve Denizli'nin yanı sıra Türkiye'de de 3 kadından birinin şiddete maruz kaldığını açıkladı. Son 2 yılda 520 kadının derneklerine çeşitli şiddet şikayetleriyle başvurduğunu söyleyen Karakış, kadınların haricinde 12 erkeğin de şiddete maruz kaldığı için müracaat ettiğini ifade etti. Karakış, 'Kadınlar, cinsel istismar, psikolojik, aile içi ve ekonomik şiddet gibi şikayetlerle geliyor. Sorunlarına göre, hukuk, sosyolog, psikolog ya da sığınma evlerine gönderiyoruz. İzmir'den, Van'dan, Alaşehir ve Nazilli'den de şikayetler var. Kadınlarımızın yüzde 70'i şiddet görüyor' dedi.