Kadınlar neden Obama'yı seviyor?

ABD’li emlak kralı Donald Trump, kadın seçmenlerin Başkan Barack Obama’yı sevdiklerini, çünkü “onun nasıl birisi olduğunu anlamadıklarını” öne sürdü.

Fox kanalında Greta van Susteren’in sunduğu “On The Record” adlı programa telefonla bağlanan Trump, kadınlar için, “Belki de neler döndüğünü anlamıyorlar” dedi.

Obama ve yardımcısı Joe Biden’ın, başkanlık seçimlerinde Cumhuriyetçi Parti’nin adayı olan Mitt Romney’e ve Cumhuriyetçilere karşı ahlaksız bir kampanya yürüttüğünü de iddia eden Trump, “Obama bazı insanların zannettiği gibi iyi bir insan değil. İnsanlar gerçekleri bilse popülaritesi çok aşağılara düşer” diye konuştu.



İran'a çattı



Romney ise, “İsrail’in ortadan kaldırılması gerektiğini” söyleyen İran Cumhurbaşkanı Mahmud Ahmedinejad’a cevaben, ABD’nin İran’ın “soykırımcı rejimini durdurma” konusunda dünyaya öncülük etmesi gerektiğini söyledi.