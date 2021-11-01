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Kadınlar, Naci İnci'yi protesto etti: 6284 Naci’ler için değil Şebnem’ler için uygulansın

"Naci İnci adeta bir şakayı tekrarlayarak aile içi şiddetinde uygulanacak bir maddeyi, öğrencilere karşı uzaklaştırma talebiyle ele aldı"

01 Kasım 2021 23:30

İstanbul'da kadınlar, Boğaziçi Üniversitesi Rektörü Naci İnci'nin öğrencilere karşı aldırdığı uzaklaştırma kararlarını protesto etti. “6284 Naci’ler için değil Şebnem’ler için uygulansın” pankartı açan kadınlar, "Naci İnci adeta bir şakayı tekrarlayarak aile içi şiddetinde uygulanacak bir maddeyi, öğrencilere karşı uzaklaştırma talebiyle ele aldı" dedi.

Sözcü'nün haberine göre kadın hakları sivil toplum örgütleri, Boğaziçi Üniversitesi Rektörü Naci İnci’nin öğrencilere karşı aldırdığı uzaklaştırma kararlarının, kadınlar için uygulanmasını talep etmek için İstanbul'un Kadıköy ilçesinde Beşiktaş İskelesi önünde eylem düzenledi.

Kadınlar, eylemlerinde “6284 Naci'ler için değil Şebnem'ler için uygulansın” pankartı açtı.

"Aile için şiddetinde uygulanacak bir maddeyi, öğrencilere karşı uzaklaştırma talebiyle ele aldı"

Kadınların ortak basın açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

“Burada bir araya gelen insanlardan çok daha fazla polis var etrafımızda ama bizi korumak için burada değiller ne yazık ki. Naci İnci de Boğaziçi Üniversitesi'nde hakikaten, gerçekten bir şakayı tekrarlayarak, aile için şiddetinde uygulanacak bir maddeyi, öğrencilere karşı uzaklaştırma talebiyle ele aldı. Acaba öğrencileri ne zannediyor? Acaba Boğaziçi'ni ne zannediyor?”

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