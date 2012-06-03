Kadınlar: Kürtaj haktır, Uludere katliamdır!

İstanbul Kadıköy’de toplanan kadınlar ''kürtaj'' ve ''sezaryen'' tartışmalarını protesto etti. Erkeklerin de destek verdiği gösteride “Kürtaj hakkımız, bedenimiz bizimdir, Kürtaj haktır, Uludere katliamdır” sloganları atıldı.

Kadıköy ilçesinde bir miting yapan kadınlar, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın “Her kürtaj bir Uludere’dir” açıklamasıyla gündeme gelen kürtaj ve sezaryen tartışmalarına tepki gösterdi.

Bazı sendika, siyasal parti, meslek odaları ve sivil toplum kuruluşları üyesi kadınlar, öğle saatlerinde Altıyol'da toplandı.

“Kürtaj haktır, Uludere katliamdır'' yazılı pankart açan gruptakiler, “AKP elini bedenimden çek”, ''Kürtaj hakkımız, bedenimiz bizimdir'', ''Kürtaj haktır”, ''Kürtajı yasaklamak, kadın cinayetlerine davetiyedir'', ''Direnen kadınlar kürtajı yasaklatmayacak'' ve '' Emeğimiz, bedenimiz, kimliğimiz bizimdir'' yazılı dövizler taşıyan grup, çeşitli sloganlar atarak Kadıköy Meydanı'na kadar yürüdü.

Burada yapılan ortak basın açıklamasında, devletin görevinin kürtajı yasaklayarak istenmeyen gebelikleri sağlıksız koşullarda sonlandırmaya mecbur bırakmak olmadığı, doğum kontrol yöntemlerine ulaşımı kolaylaştırmak olduğu vurgulandı.

Açıklamada, kadınların kürtaj hakkının bahane edilerek bedenlerinin, emeklerinin ve geleceklerinin denetim altına alınmaya çalışıldığı belirtilerek, ''Ne kürtaj hakkımızın ne de bedenimiz, emeğimiz ve cinselliğimiz üzerindeki haklarımızın sınırlandırılmasına izin vermeyeceğiz'' denildi.

Öte yandan, yürüyüş sırasında sınava yetişmek isteyen bir erkek öğrenci yolu kapattıkları gerekçesiyle eylem yapan kadınlara tepki gösterdi. Bunun üzerine kadınlarda öğrenciye tepki gösterdi.

Bu arada yürüyüşe çok sayıda erkeğin de destek verdiği görüldü.

Açıklamanın ardından türküler eşliğinde halay çeken grup üyeleri, daha sonra dağıldı.

Yürüyüşe CHP İstanbul milletvekili Melda Onur da destek verdi.