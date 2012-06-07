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Kadınlar kürtaj eyleminde polise prezervatif attı

Ankara'da kürtajın yasaklanmak istemesine karşı çıkan kadınlardan prezervatifli eylem

07 Haziran 2012 19:35

Ankara'da kürtajın yasaklanmak istemesine karşı eylem yapan bir grup kadın, polise içi boyalı su dolu prezervatif fırlattı.

AKP İl Başkanlığı yakınında toplanan bir grup kadın, ’Kürtaj da, doğurmak da kadının kararı’, ’Kürtaj haktır’ ve ’Normal doğan, sezeryanla doğan, bir de Tayyip Erdoğan ’ pankartları açarak il başkanlığına yürümek istedi.

Ancak polis barikatıyla karşılaşan kadınlar, burada çeşitli sloganlar atıp, kürtaj eylemi nedeniyle gözaltına alınan 4 arkadaşlarının serbest bırakılmasını istedi.

Polis ekipleriyle kısa süreli bir gerginlik yaşayan eylemci kadınlar, ardından yanlarında getirdikleri içi boyalı su ile dolu prezervatifleri polise fırlattı. Kadınlar, balon eyleminin ardından sloganlar atarak dağıldı. (DHA-Fevzi Kızılkoyun)

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