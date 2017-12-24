Kadınlar Kupa Voley'de finalin adı belli oldu

Eczacıbaşı VitrA - VakıfBank

ANKARA, (DHA)

Kadınlar Kupa Voley\'de finale kalan takımlar bugün oynanan yarı final karşılaşmalarının ardından belli oldu. Eczacıbaşı VitrA ve VakıfBank, bugün oynanan müsabakalardan galibiyetle ayrılarak isimlerini finale yazdıran takımlar oldular.

Günün sonuçları şu şekilde:

Eczacıbaşı VitrA - Galatasaray: 3-1 (25-19, 25-17, 16-25, 26-24)

Fenerbahçe - VakıfBank: 1-3 (15-25, 25-23, 15-25, 19-25)

Eczacıbaşı VitrA - VakıfBank finali yarın saat 16.30\'da, Ankara TVF Başkent Voleybol Salonu\'nda oynanacak.

2017-2018 Voleybol Sezonu Kupa Voley kadınlar kategorisini şampiyon olarak tamamlayacak ekip, Türkiye\'yi 2019 CEV Kupası\'nda temsil etme hakkı kazanacak.