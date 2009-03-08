Kadınlar krizde çorap satışını patlattı

Ekonomik kriz pek çok sektörde daralmaya neden olurken, küçük mutluluklar arayan kadınlar çorap satışlarını patlattı. Penti krizin yoğun yaşandığı 2008’in son çeyreğinde cirosunu bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 34.4 artırdı.



Hürriyet gazetesinin haberine göre; ekonomik kriz otomotivden beyaz eşyaya, mobilyadan altına pek çok alanda gerilemeye neden olurken, çorap gibi maliyeti küçük olan alanlarda ise tam tersi bir tablo ortaya çıkıyor. Öğretmen Çorap/Penti Yönetim Kurulu Başkanı Sami Kariyo, krizin yoğun olarak yaşandığı 2008’in son çeyreğinde cirosunu bir önceki yıla göre yüzde 34.4 arttırdıklarını belirterek, 2008’in tamamında ise cirolarını Euro bazında yüzde 28.1 artırdıklarını vurguladı. Türkiye’de yüzde 40-45 pazar payına sahip olduklarını savunan Kariyo, 2008’de iç piyasadaki satışlarını ise yüzde 10 arttırdıklarını söyledi.



Kadın çorabında krize rağmen satışların artmasına neden olan önemli bir faktörler arasında alışveriş psikolojisinin yattığını vurgulayan Kariyo, şunları anlattı: "İnsanlar kriz dönemlerinde bütçelerinde mecburi olarak birçok kısıtlama yapıyorlar ama insanlarda özellikle de kadınlarda kendini yenilemek, küçük alışverişlerle mutlu olmak psikolojisi yaygınlaşıyor. Kadınlar kendilerini daha iyi hissetmek için çanta ve ayakkabı almak yerine çok daha düşük bir bütçeyle çorap satın alarak alışveriş dürtülerini gideriyorlar. Bu açıdan da bakıldığında çorabın kadını küçük dokunuşlarla yenileyen, fiyat olarak bütçesini sarsmayacak, kadına kendini iyi hissettirecek bir ürün olması satışları arttırıyor."



Tam kapasite



Sami Kariyo, krize rağmen satışlardaki artışın nedenlerini ve kriz döneminde yapılması gerekenleri şöyle özetliyor: "Tüketiciye kalite ve fiyat açısından güven kırmayacak ürünler sunduk. Yurtiçi piyasada da yurtdışı piyasada da yüksek kaliteli ve inovatif ürünlerle her türlü baskı ve krizin aşılacağını kanıtlamış olduk. Herkesin küçüldüğü bu dönemde biz tam kapasite çalıştık. Kalitemizden taviz vermedik. Tüketici verdiği paranın karşılığını aldı. Kriz döneminde işini iyi ve doğru yapan, kalite ve fiyat dengesini koruyan firmalar kazançlı çıkacaklardır."



Krize rağmen büyüme



Penti, 2008 yılında sahip olduğu 29 mağazasını 2009 yılında 35’e çıkarmayı da planlıyor. Kaliteli ve yüksek katma değerli ürünlerle dünya pazarına girdiklerini belirten Kariyo, 2008 yılında bir önceki yıla göre ihracat artış oranlarının yüzde 63 olduğunu, Avrupa’nın en büyük ilk 10 firması arasında yer aldıklarını söyledi. Kariyo, İngiltere pazarının yüzde 10-12’sini karşıladıklarını, üretimlerinin yüzde 60’ını ihracata ayırdıklarını da kaydetti.



Çorapçı kábustan uyanıp fırlayabilir



İhracatta son aylarda yaşanan gerilemeye rağmen, Euro ve doların yükselmesinin Türkiye’yi daha rekabetçi yapacağını belirten Sami Kariyo, "Bugün gördüğümüz şey, gördüğümüzü düşündüğümüz şey olmayabilir" dedi. Türkiye gibi gelişmeye, kalkınmaya ihtiyacı olan bir ülkenin para birimini rekabetçi tutması gerektiğini vurgulayarak "Şimdi Türkiye’de dengeler yerine oturuyor. Kur kabusu Türkiye’nin üzerinden kalkıyor. Bugün kriz olan şey doğru bir yönetimle fırsata dönüşebilir, bir fırlama yapabiliriz" diye konuştu. İtalya’da, Türkiye’de doğru dürüst 2-3, Polonya ve İspanya’da ise 1-2 tane çorap üreticisi olduğunu ve tüm rekabetin bunlar arasında döndüğünü dile getiren Kariyo şu değerlendirmeyi yaptı: "Türkiye’deki firmalar iyi yönetilirse, kábustan uyanıp ciddi bir fırlama yapabilirler."



Wal-Mart ’acil’ sipariş verdi, uçakla gönderdik



Küresel krizin ihracata etkisini Sami Kariyo, şu sözlerle değerlendirdi: "Biz Wal-Mart’a çalışıyoruz. Önceki döneme göre onlara ihracatımız yüzde 2-3 arttı. ABD’de perakende büyük sıkıntıda ama insanlar Wal-Mart’ı paranın karşılığı olarak görüyor. O kadar acil sipariş verdiler ki teslimatı çok daha pahalı olmasına rağmen uçakla yaptık. ABD ve Avrupa Birliği’nde çorap tüketiminde bir düşüş olmadı. Amerika’nın en büyük firması Wal-Mart’a kaliteli ve yüksek katma değerli ürünlerle girerek, 10 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdik."

