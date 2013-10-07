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Dünya

'Kadınlar, KKTC'de seks kölesi olarak kullanılıyor'

KKTC’de 'feminist' olduğunu açıkça ilan ettikten sonra milletvekili seçilen Doğuş Derya Kuzey Kıbrıs’taki 'seks köleliğine' isyan etti

07 Ekim 2013 11:32

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde (KKTC) feminist milletvekili Doğuş Derya Kuzey, fuhuşun durdurulması gerektiğini söyleyerek, “Ülkede fuhuş yasak. Bu soruna bir an önce çözüm bulunmalıdır, böyle gitmez” dedi.

Milliyet’e konuşan Derya, kadınların seks kölesi olarak kullanıldığını ve bu durumun durdurulması gerektiğini belirtti.

KKTC’deki durumun “vahim olduğuna” dikkat çeken Derya, “Ülkede fuhuş yasak. Bu soruna bir an önce çözüm bulunmalıdır, böyle gitmez” dedi.

Konsomatris kadınlar, “şiddet görüyoruz, pasaportlarımıza el konularak bizi fuhuşa zorluyorlar” demişti.

 

‘İnsanlık suçu işleniyor’

 

KKTC’nin devlet ajansına “bu insanlık suçunun durdurulması gerekiyor” diyen Derya Milliyet’in sorularını yanıtladı.

“Ülkemizde fuhuş yasak ama görüntüde bu işlemiyor” diyen Derya, “İkiyüzlü bir durum var ortada. Hem fuhuş yasak diyoruz, hem de gece kulüplerinde kadınlar konsomatris adı altında seks kölesi olarak çalıştırılıyor” diye konuştu.

“Gece kulübünde isteyerek çalışmak isteyenler olabilir, ama bu düzenlenmeli” diyen Derya, neler yapılması gerektiğini de açıkladı.

Feminist vekil, “Bir kadın gece kulübünde çalışmak isteyebilir. Saygı duyulmalı. Ama bunu seks işçiliği olarak ele almalıyız. Nasıl bir inşaat işçisi veya başka işçiler için yasal haklar varsa, seks işçisi kadınlar için de bu geçerli olmalıdır. Kadınlar, gece kulübünden ayrı yerlerde kalmalı. Ancak şu anda fuhuş yapılan yerde kalıyor. Gece kulüplerini izleyen bir mekanizma kurulmalı. Bu sorunlu şu anda. Kadınlar şiddete maruz kalırsa, arayacağı bir hat kurulmalı” dedi. Derya, KKTC’de son zamanlarda yapılan gece kulübü baskınlarına da dikkat çekerek “Burada fuhuş yapan kadın cezalandırılıyor ama erkek veya aracı cezalandırılmıyor” diye ekledi.

 

Pasaporta el konuluyor

 

Gece kulüplerinde çalışan konsomatrislerin pasaportlarına polis tarafından el konulduğuna da işaret eden Derya, “bu durumun kabul edilemez olduğunu” söyledi. Kadınların “çalıştığı yerden kaçmasının engellenmeye çalışıldığını” ifade eden feminist milletvekili, “Bunu aslında çalışan yapabilir. Ama bizim yasamızda bunu polis yapıyor. Bu mantıksız, akılsız bir durum. Devletin bu durumlarda olmaması lazım” dedi. KKTC’de gece kulüpleri yasasının “Konsomatrislerin çalıştırılmasına ilişkin usul ve esaslar” kısmındaki 6’ıncı maddede şu tarif yer alıyor: “Çalışma karnesi alan konsomatrislerin pasaportları ülkede kaldıkları süre içerisinde muhafaza edilmek üzere Polis Örgütü Muhaceret Birimine teslim edilir.”

 

Prezervatif servisi!

 

KKTC’de yaklaşık 500 gece kulübü bulunuyor. Kadınlarla birlikte olmak isteyen bir kişi ortalama saat başı 400 TL ödemek zorunda. Fuhuş nedeniyle ülke maliyesine yılda 20 milyon TL “vergi” ödemesi yapılıyor. KKTC’de gece kulübü yasasına göre “konsomatris” olarak çalıştırılan kadınlar “eğlendirme amaçlı” olarak belirtiliyor, fuhuş yer almıyor. Ancak bütün gece kulüplerinde fuhuş yapılması için özel odalar bulunuyor. Gece kulübüne giden biri, beğendiği kadınla bu odalarda saatlik olarak birlikte oluyor veya dışarı çıkarabiliyor. Gece kulübünde çalışan kadınlar, hastalık riski nedeniyle her hafta devlet hastanesinde kontrol ediliyor. Bunun yanında kadınlara el altından prezervatif de veriliyor.

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