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Kadınlar kırmızı balonları mor iğnelerle patlattı

Hasan DEMİRBAŞ/ANTALYA, (DHA)- ANTALYA'da kadınlar, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü etkinliğinde, şiddeti temsil ettiği belirtilen kırmızı balonları mor iğnelerle patlattı

08 Mart 2018 19:06

Hasan DEMİRBAŞ/ANTALYA, (DHA)- ANTALYA\'da kadınlar, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü etkinliğinde, şiddeti temsil ettiği belirtilen kırmızı balonları mor iğnelerle patlattı.
Muratpaşa Belediyesi, Bayındır Parkı\'nda, öldürülen kadınların isimlerinin yazıldığı Al Yazma Anıtı önünde 8 Mart Emekçi Kadınlar Günü nedeniyle etkinlik düzenledi. Etkinliğin ön sıralarında kadınlar yer alırken, erkekler arka sıralarda etkinliği izledi. Belediye, Antalya\'da yaptıkları çalışmalar ve örnek hayatlarıyla gündeme gelen kadınları plaketle ödüllendirdi. Plaket alanlar arasında bir trafik kazasında yaralanıp felç kalan ve kimliği belirlenemeyen \'Umut\' adlı gence yıllarca bakan Gülsüm Kabadayı da yer aldı. Kabadayı, plaket alırken gözyaşlarına hâkim olamadı.
Mesajlar içeren dövizler taşıyan kadınlar, belediyenin dağıttığı ve şiddeti temsil ettiği belirtilen kırmızı balonları da ellerindeki mor iğnelerle patlattı.

FOTOĞRAFLI

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