Kadınlar İsviçre'de ikide iki yaptı; Federal Konsey'in iki yeni üyesi de kadın oldu

T24

İsviçre Parlamentosu Federal Konsey'e Viola Amherd'i ve Karin Keller- Sutter'ı seçti. Seçilen iki üyenin de kadın olmasıyla birlikte Federal Hükümetin yedi üyesinden üçü kadın oldu.

Amherd parlamentoda bulunan 244 oyun 148'ini kazanarak seçimi ilk turda kazandı. Amherd yıl sonunda şu anda çevre bakanlığı yapan Doris Leuthard'ın yerine geçecek.

Keller- Sutter da seçimlerde gerekli çoğunluğa ilk turda ulaşarak seçildi. Kellen- Sutter Ekonomi Bakanı Johann Schneider-Amman'ın yerine geçecek.

İki yeni üye de görevlerini layığıyla yere getireceğini belirterek yemin etti.