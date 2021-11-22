Kadınlar istihdamda yer bulamıyor; yüzde 70'i ekonomik anlamda başkalarına bağımlı

Türkiye'de 30 milyon kadının 10 milyonu iş gücüne katılabilirken, kadın istihdamının düşük olması sebebiyle çalışabilir durumdaki kadınların yüzde 70'i ekonomik anlamda başkalarına bağımlı yaşıyor. Kadın-erkek çalışan ücretleri arasındaki fark ise yüzde 50'lerin üzerinde bulunuyor.

Sözcü'den Sayime Başçı'nın haberine göre Türkiye kadın istihdam oranı ile dünyada son sıralarda yer alıyor.

İstanbul Politik Araştırmalar Enstitüsü (IstanPol) tarafından yayınlanan Doç. Dr. Ayşe Aylin Bayar imzalı “İşgücü Piyasasında Kadınların Yeri ve Politika Önerileri” başlıklı rapora göre kadın istihdamında İzlanda'da yüzde 77, Almanya'da yüzde 73 ve OECD ortalaması da yüzde 59 düzeylerindeyken, Türkiye'de bu oran yüzde 26-29 civarında.

Raporda, “Dünya Bankası verilerine göre Türkiye, 2019 yılında kadınların işgücüne katılımı bakımından 200 ülke içinde en düşük orana sahip 25 ülke içinde.

Yine aynı verilere göre kadınların işgücüne katılım oranı yüzde 30-32, istihdam oranı yüzde 26-29 ve işsizlik oranı yüzde 11-16 düzeylerinde dalgalanıyor.

Kadın-erkek maaşları arasında büyük fark

Raporda kadınlar ve erkekler arasındaki ciddi ücret farklılıklarına da dikkat çekilirken, hesaplanan medyan ve ortalama gelirlere göre, eşitsizliklerin toplam gelirlerde, yüzde 18-20 seviyelerinde olduğunun görüldüğüne işaret ediliyor.

Tarımda bu farkın medyan gelirleri bakımından yüzde 55'e çıktığına dikkat çekilirken, “Kadınların erkeklere göre daha yüksek ücret elde ettiği faaliyet alanı kültür, sanat, eğlence ve dinlenme ve spor hizmetleri” tespitleri yapıldı.