Kadınlar, “İstanbul Sözleşmesi’nden vazgeçmiyoruz” demek için buluştu

İstanbul Sözleşmesi’nin yürürlükten kaldırılacağı 1 Temmuz tarihi öncesi Eşitlik İçin Kadın Platformu’nun (EŞİK) çağrısıyla Türkiye’nin dört bir yanından gelen kadınlar, itirazlarını göstermek üzere Maltepe’de bir araya geldi.

Maltepe Etkinlik Alanı’nda gerçekleştirilecek “Büyük Kadın Mitingi”nin şiarı ise “İstanbul Sözleşmesi’nden Vazgeçmiyoruz” olarak duyuruldu.

Etrafı polis bariyerleri ile çevrilen alanın iki ayrı yerinde giriş noktaları oluşturuldu. Güvenlik kontrollerinin tamamlanmasının ardından alana girmeyi başlayan kadınların “Asla yalnız yürümeyeceksin”, “Kadınlar yaşasın çocuklar gülsün”, “AKP elini sözleşmeden çek”, “Kadınlar için 6284” sloganları attıkları duyuldu.

Kadınların ellerinde 17 Haziran günü İzmir’de HDP İl Örgütüne dönük gerçekleşen saldırıda katledilen Deniz Poyraz’ın fotoğrafları da yer aldı. Kadınlar, işlenen cinayete dönük tepkilerini “Jin, jiyan, azadî” sloganı atarak gösterdi.

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