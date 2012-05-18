Kadınlar internette erkeklerle arayı kapatmaya başladı

İnternet kullanımında kadın erkek arasındaki fark kapanıyor. Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Binali Yıldırım, kadınların internet kullanım oranları 2005 yılında yüzde 4 iken 2011 yılında 35’e yükseldiğini internet kullanımında kadın ve erkek arasındaki oranın giderek azaldığını söyledi.

Hürriyet'te yayımlanan habere göre, Yıldırım, şunları söyledi: “Kadının iş hayatındaki yeri son zamanlarda moda oldu. Tüm bunlar güzel şeyler ama esasında hayat müşterek kadın erkek beraber mücadele edeceğiz. Evde böyle dışarıda da böyle. Kadının telekomünikasyondaki yerini anlamak için 2011 TÜİK verilerine baktığımızda, 16-74 yaş grubunda erkeklerde internet kullanım oranı yüzde 54, kadınlarda ise yüzde 35.3. 2005 yılında bu oran erkeklerde yüzde 9.6 kadınlarda ise 4.33. Nereden nereye gelmiş, aradaki makas kadınlar lehine kapanıyor. Bu memnun edici bir gelişme.”

Öldürücü rekabet

17 Mayıs Dünya Telekomünikasyon Günü’nde konuşan Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu Başkanı Tayfun Acarer, şunları söyledi: “Kısa dönemde karşılaşabileceğim beş riskten ilki ses trafiğimizin süratle artıyor olması. 2012 üçüncü çeyreğin sonunda şimdi ikinci en çok konuşan ülke olduğumuz Avrupa’da, en çok konuşan ülke olacağımızı düşünüyorum. Ancak ses gelirleri yüzde 75 den 65’e düştü. Veri trafiği geçen yıl 15 kat arttı. İşletmelerimiz yerel yönetimlerden kaynaklanan gerekçelerle alt yapılarını yeteri kadar genişletemediler. İkinci risk ise GSM operatörlerinin giderlerinin hızla artması. Tüm işletmecilerimizin öldürücü rekabetten kaçınmaları gerekiyor. Reklama harcadıkları bedellerin bir kısmını hizmet geliştirmeye harcamalılar.”

Kadınların 3G kullanım oranı yüzde 48

Panelde yalnızca erkeklerin olmasına dikkat çeken AVEA CEO’su Erkan Akdemir, şunları söyledi: “AVEA olarak biz kadınların daha çok kariyer yapmasını destekliyoruz ama piyasa araştırmalarında cep telefonu almak istendiğinde danışılan kişilerde ilk sırada arkadaşlar ikinci sırada 15-25 arası erkekler geliyor. Kadınların teknolojiyi çok iyi bilmediği algısı hala kırılmadı. Son dönemde 3G de kadınların kullanım artışı yüzde 48 oranında.”



